النرويج تعلن إغلاق موانئها أمام السفن الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الحظر على القوارب التى ترفع العلم الروسى من التوقف فى الموانئ النرويجية، سيدخل حيز التنفيذ فى 7 من شهر مايو المقبل ولن يؤثر على قوارب الصيد.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية "أنيكين فيتفلت"، فى بيان، إن "العقوبات تعد وسيلتنا الرئيسية للضغط على النظام الروسى، فمن المهم أن نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى لمواصلة إضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب فى أوكرانيا".
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