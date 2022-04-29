عاجل- الطقس السيئ يزيد قسوة الأزمة الغذائية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى شح الإمدادات الغذائية مثل الحبوب والبذور الزيتية.





وحسبما ذكر تقرير لشبكة "arirang"، يتوقع البنك الدولى أن تؤدى تداعيات الحرب إلى رفع أسعار المواد الغذائية بنحو 23% هذا العام، بعد ارتفاع بلغ 31% خلال عام 2021.

لكنه بحسب التقرير، ليست الحرب وحدها، حيث تتضاعف الأزمة الغذائية بسبب الطقس السىء والعاصف الذى ضرب أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، ما يهدد بضعف المحاصيل والمخزون الغذائى مع ارتفاع الطلب على الوقود الحيوى، الأمر الذى يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وبحسب التقارير الأمريكية، تتزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية التى ترفع تكلفة تصنيع الأغذية، ما يثقل كاهل شركات الأغذية والشركات فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب "arirang"، يقول أصحاب المطاعم الأمريكيون: "نحن نقبل زيادة سعر زيت الطهى، لكن لا يمكننا زيادة سعر الأطعمة التى نبيعها، فمن الصعب تعديل الأسعار، حيث يعرف الناس سعر الطعام، وإذا رفعنا السعر، فإنهم لن يشتروه".

وأضافوا: "للمرة الأولى هذا العام، رأينا العملاء يتراجعون بعد سماعهم سعر وجبة السمك والخبز"، لافتين إلى أنه فى السنوات السابقة شهد الناس ارتفاع الأسعار وتحملوها، لكنهم لن يستطيعوا تحمل الزيادات هذه المرة.