الإمارات نحو إنجاز غير مسبوق لرائد فضاء عربي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنجاز جديد لقطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وعلى حسابه الشخصي بموقع تويتر، أعلن الشيخ محمد بن راشد، توقيع دولة الإمارات لاتفاقية دولية جديدة ستسجل إنجازا إماراتيا وعربيا فريدا. ووفقا للاتفاقية، سيتم إرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية. وستكون الإمارات الدولة رقم 11 عبر التاريخ، التي ترسل مهمة طويلة الأمد إلى الفضاء. وعبر نائب رئيس دولة الإمارات عن فخره بشباب الإمارات، في ختام التغريدة التي نشرها على حسابه الجمعة.

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