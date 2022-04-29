نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية في المقال التالي
وفرت جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية خدمة إلكترونية يمكن عبرها أن يقوم خرجي الثانوية العامة أن يقوموا بالتقدم في كليات الجامعة عبر هذه الخدمة الإلكترونية, وهناك العديد من الكليات داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية والتي تلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب المتقدمين, حيث بلغ عدد الكليات داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية اربع وعشرين كلية مختلفة, وتم إنشاء جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط الأردنية.
كيفية التسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية
يمكن التسجيل في الكليات المختلفة لجامعة البلقاء التطبيقية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة, حيث توفر الجامعة هذه الخدمة الإلكترونية لكل طلاب الثانوية العامة من أجل التمكن من التسجيل في الكليات التي يريدون أن يلتحقوا بها.
- الذهاب إلي الموقع الرسمي لجامعة البلقاء التطبيقية الأردنية.
- يتم نقل وملء خانة الرقم الجامعي للمتقدم.
- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.
- الضغط علي دخول.
- الضغط علي كلمة تسجيل بعد الاطلاع علي المواعيد الخاصة بالتسجيل.
- سيتم إظهار كل المعلومات الخاصة بالطالب الذي قام بكتاب, الرقم الجامعي له, وكذلك سيتم عرض كل المواد التي يمكن أن يقوم الطالب بالتسجيل فيها, فيتم الضغط علي اسم المادة لتظهر منها الأقسام المتشعبة منها.
- بعد الانتهاء من اختيار المواد والأقسام يتم ومراجعة بطريقة صحيحة يتم الضغط علي تثبيت, ليقوم الموقع بتثبيت المواد التي قمت باختيارها لتقوم بدراستها فيما بعد.
نظام التعليم المتبع في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية
هناك نظام متبع داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية ليسير عليها نظام التعليم ولا يحد عنه.
- يتم العمل بنظام الدارسة الفصلية علي أن يتم العمل بنظام الساعات المعتمدة.
- تقوم جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية بإعطاء الشهادات العلمية التي تعتمدها وزارة التعليم داخل الأردن.
- تعمل جامعة البلقاء التطبيقية علي نشر وتوسيع رقعة الثقافة والتعليمية لدي الطلاب لكي تفيد المجتمع المدني الأردني.
- العمل علي تطوير سبل التعليم المختلفة داخل الجامعة لتواكب التطور العالمي في مجال التعليم.
- أن تقوم الجامعة باستحداث مجالات تعليمية جديدة داخل الجامعة لكي يتم تلبية احتياجات العلمية يطلبها المجتمع العلمي.
- يتم العمل داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية علي تسهيل سبل تواصل الطلاب بالمعلمين.
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