خطوات التسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية

وفرت جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية خدمة إلكترونية يمكن عبرها أن يقوم خرجي الثانوية العامة أن يقوموا بالتقدم في كليات الجامعة عبر هذه الخدمة الإلكترونية, وهناك العديد من الكليات داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية والتي تلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب المتقدمين, حيث بلغ عدد الكليات داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية اربع وعشرين كلية مختلفة, وتم إنشاء جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط الأردنية.

كيفية التسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية

يمكن التسجيل في الكليات المختلفة لجامعة البلقاء التطبيقية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة, حيث توفر الجامعة هذه الخدمة الإلكترونية لكل طلاب الثانوية العامة من أجل التمكن من التسجيل في الكليات التي يريدون أن يلتحقوا بها.

الذهاب إلي الموقع الرسمي لجامعة البلقاء التطبيقية الأردنية. يتم نقل وملء خانة الرقم الجامعي للمتقدم. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب. الضغط علي دخول. الضغط علي كلمة تسجيل بعد الاطلاع علي المواعيد الخاصة بالتسجيل. سيتم إظهار كل المعلومات الخاصة بالطالب الذي قام بكتاب, الرقم الجامعي له, وكذلك سيتم عرض كل المواد التي يمكن أن يقوم الطالب بالتسجيل فيها, فيتم الضغط علي اسم المادة لتظهر منها الأقسام المتشعبة منها. بعد الانتهاء من اختيار المواد والأقسام يتم ومراجعة بطريقة صحيحة يتم الضغط علي تثبيت, ليقوم الموقع بتثبيت المواد التي قمت باختيارها لتقوم بدراستها فيما بعد.

نظام التعليم المتبع في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية

هناك نظام متبع داخل جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية ليسير عليها نظام التعليم ولا يحد عنه.