نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة فحص المائة المائة دولار أمريكي المقدمة إلي قطاع غزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم الحكومة القطرية مساعدات مالية إلي قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين, حيث تقدم الحكومة القطرية منح مالية تسمي فحص المائة دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة, ويستفيد من مساعدات فحص المائة دولار أمريكي أكثر من مائة ألف أسرة فلسطينية بواقع منح كل أسرة من الأسرة المستفيدة مبلغ مائة دولار أمريكي, وتم اختيار المائة ألف أسرة فلسطينية تبعا للشروط التي تم وضعها من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, حيث يتم التعاون بين اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع صندوق التنمية القطرية وذلك للارتقاء بمستوى المعيشة داخل قطاع غزة, ويجب العلم أن دفعة شهر أبريل قد تم صرفها في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر.
الاستعلام عن منحة المائة المائة دولار أمريكي المقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة
يمكن أن تقوم بالاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تقدمها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والاستعلام عن منح المائة دولار أمريكي , حيث تسهل اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عملية الاستعلام عن هذه المنح من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من خلالها.
- الدخول علي موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
- يتم كتابة بيانات الدخول علي الحساب الخاص بالأسرة المستفيدة وذلك بكتابة رقم الهوية الشخصية, وكذلك كتابة تاريخ الميلاد.
- الضغط بعد ذلك علي أيقونة استعلام.
- سيرسل لك الموقع رسالة نصية علي هاتفك المحمول تفيد بتفاصيل المساعدة التي يتم منحها إلي الأسر الفلسطينية.
شروط التقدم والحصول علي مساعدات المائة دولار أمريكي من الحكومة القطرية
وضعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عدد من الشروط والضوابط التي تم عبرها اختيار الأسرة التي تسحق الحصول علي مساعدة المائة دولار أمريكي.
- لابد حتي يتم صرف المساعدة المستفيدين يجب أن يكون المستفيد لم يحصل علي المساعدة لأكثر من اثني وعشرين مرة.
- حتي يتم الحصول علي المنحة لاثني وعشرين مرة أو اكثر لابد أن تكون الأسرة مكونة من اربع أفراد.
- في دفعة شهر أبريل لم يكن هناك أي مستفيدين جدد تم منحهم مساعدات المائة دولار أمريكي.
- من سافر خارج فلسطين فلن يتم منحة المنحة.
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