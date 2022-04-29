نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرسوم الواجب دفعها من اجل تجديد البطاقة الصحية في دولة قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الصحة القطرية أنه يمكن لكل الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات وزارة الصحة القطرية عبر الطاقة الصحية, حيث يتم تقديم الخدمات الطبية بأسعار مخفضة لكل من يحمل بطاقة الصحة القطرية, ويمكن الحصول علي الخدمات الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة حمد القطرية, وتحتوي البطاقة الصحية القطرية علي كل المعلومات التي تخص حاملها, وهذه المعلومات مثل رقم الهوية الوطنية, وجنسية حاملها, وكذلك ميعاد انتهاء إصدار البطاقة الصحية.

كيفية تجديد إصدار بطاقة صحية مفقودة في قطر

إذا فقد حامل البطاقة الصحية البطاقة ولم يعرف ماذا يفعل, فإن وزارة الصحة قد وفرت خدمة يمكن عبرها تجديد البطاقة الصحية بعد فقدانها.

الذهاب إلي موقع تجديد البطاقة الصحية بوزارة الصحة القطرية.

يتم كتابة الرقم الشخصي, ثم يتم أيقونة إعادة الطبع.

الضغط علي متابعة.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

تحديد وسيلة تواصل اليوم الموقع بإرساله رسالة نصية للتأكيد, حيث يتم تحديد البريد الإلكتروني, بعد تحديد البريد الإلكتروني يتم كتابة في المكان المخصص له.

يتم تحديد طريقة التسليم التي تريدها للحصول علي البطاقة الصحية.

بعد التأكد من البيانات والمعلومات المدخلة يتم دفع رسوم إعادة إصدار البطاقة الصحية بعد فقدانها.

رسوم تجديد البطاقة الصحية في دولة قطر

حددت وزارة الصحة القطرية رسوم إصدار البطاقة الصحية لكل الأشخاص الحاملين للبطاقة الصحية, وذلك حتي يتمكن المستفيدين من استكمال الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بالبطاقة الصحية هذه.