نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات التي يستفيد منها حاملي البطاقة الصحية القطرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكن من خلال البطاقة الصحية القطرية الاستفادة من الخدمات الطبية الكثيرة التي تقدمها البطاقة, حيث وفرت وزارة الصحة القطرية الكثير من الخدمات التي تفيد كل من يحمل البطاقة الصحية, وكما وضحنا في مقال سابق لابد أن تقوم بتجديد البطاقة الصحية لكي تضمن استمرار عملية الاستفادة من الخدمات الصحية.
خدمات البطاقة الصحية القطرية
يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية التي تخدم الكثير من حاملي البطاقة الصحية, ويمكن معرفة أهم الخدمات الصحية التي يتم الحصول عليها بمجرد حمل البطاقة الصحية القطرية.
- الاستفادة من الصيدليات التابعة لوزارة الصحة القطرية والتي تخدم حاملي البطاقة الصحية.
- انتشار العيادات والمستشفيات التابعة لحاملي البطاقة الصحية القطرية, ويتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية لكل من يذهب إليها ويحمل البطاقة الصحية.
- توافر عيادات خاصة بالأطفال, حيث تم توفير عيادات لاستقبال الأطفال المرضي في أي وقت, وهناك الكثير من العيادات الخاصة بالأطفال والتي تقدم الرعاية الطبية لهم.
- الحصول علي خدمات الطوارئ, والتي تكون متاحة علي مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم, لنجدة الأشخاص المحتاجين إلي الخدمات طبية الطارئة.
الأوراق المطلوبة لتحديث البطاقة الصحية القطرية
كتبت وأعلنت وزارة الصحة القطرية أنه لكل شخص أو فئة في المجتمع القطري أوراق خاصة به لابد أن يقوم بإحضارها أو تقديمها عند الشروع في تجديد البطاقة الصحية لهم, ولابد التنويه أنه يجب تجديد البطاقة الصحية في الوقت المحدد لها حتي يضمن الشخص استمرار حصوله علي الخدمات الطبية.
القطريين
- يجب أن يقوم الأشخاص فوق سن الرشد أن يقوموا بإحضار البطاقة الشخصية, أو جواز السفر, كما يتم إحضار صورة شخصية تكون مقاس 3*4.
- أما الأطفال فلابد أن يتم إحضار البطاقة الصحية المنتهية الصلاحية, وإحضار رقم الهوية الشخصية.
الخليجين
بالنسبة للشخص الذي يصل إلي سن الرشد وأيضا إلي الأطفال الخلايجه فلابد من إحضار رقم الهوية الشخصية, وإحضار صوره منها.
الأشخاص غير الحالتين السابقتين
- يأتي الشخص المتجاوز لسن الرشد الهوية الشخصية, ويتم إحضار أيضا الإقامة القطرية ولابد أن تكون سارية, والبطاقة الصحية المنتهية الصلاحية.
بالنسبة للأطفال يتم إحضار البطاقة الصحية المنتهية, بجانب الهوية الشخصية للكفيل.
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