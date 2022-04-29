أسعار البروتين تقفز لأعلى مستوياتها.. والأمريكيون يدرسون البدائل

جدة - نرمين السيد - على الرغم من ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة تكاليف الإنتاج والقيود المفروضة على سلاسل التوريد، لا يزال طلب المستهلكين الأمريكيين قويًا على لحوم التجزئة بشكل استثنائى، وهو ما يؤكده المحللون فى تقرير جديد نشره "CoBank’s Knowledge Exchange".





وبحسب تقرير لموقع "دروفر"، فإنه لسوء الحظ، سيتم اختبار طلب المستهلكين على اللحوم مرة أخرى بعدما تأثرت كليًا بالتضخم مؤخرًا، حيث يقول براين إيرينست، الاقتصادى البارز فى مجال البروتين الحيوانى فى "CoBank": "ستظل أسعار اللحوم بالتجزئة مرتفعة طوال عام 2022".

وأضاف أنه "لم تؤثر التكاليف المرتفعة بشكل حاد للأعلاف والطاقة والعمالة بشكل كامل على أسعار اللحوم بالجملة والتجزئة، لكن ذلك سيتغير قريبًا. وبما أن المستهلكين يلاحظون أن دولاراتهم لم تصل إلى المدى الذى كانت عليه من قبل، فقد يتراجعون عن شراء اللحوم".

ويؤكد التقرير ارتفاع أسعار القطع المجمعة للحوم البقر ولحم الخنزير والدجاج بنسبة 22% على أساس سنوى للربع الأول من عام 2022، فإن المستهلكين جميعًا على يقين من رؤية أسعار أعلى فى حالة اللحوم ، كما يقول CoBank.

ويقول إيرنيست فى بيان، إنه لم يتراجع استهلاك لحوم الأبقار بعد فى مواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن نظرًا لأن التضخم الإجمالى يأخذ جزءًا من القوة الشرائية للمستهلكين، فقد نرى أخيرًا تغييرًا كبيرًا فى استعدادهم للدفع مقابل اللحوم الحمراء.

وتؤكد التقارير ارتفاع أسعار قطاع البروتين الحيوانى فى الولايات المتحدة بشكل صارخ، حيث ارتفع سعر لحوم الأبقار 18.2%، وارتفع سعر لحوم الخنازير بواقع 15.3%، خصوصا مع انهيار مخزون الأبقار فى البلاد، علاوة على ظروف الجفاف التى تشير إلى تراجع نسبته 12% منذ عام 2017. ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر التى تكبدها فى 2018-2019 .

ووصل الأمر إلى أسعار الألبان التى وصل ارتفاع أسعارها إلى 13.3%، وكذلك ارتفاع أسعار البيض بواقع 11.2%.

كما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 2% فى إنتاج لحوم البقر ولحم الخنزير فى الولايات المتحدة فى عام 2022، الأمر الذى يدفع الاقتصاديون الأمريكيون إلى التفكير فى بر الأمانواللجوء إلى عناصر ذات قيمة مثل "اللحم المفروم، والهوت دوج، ومنتجات النقانق".