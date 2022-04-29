عاجل- موجة غلاء للغذاء فى أمريكا.. الذرة وفول الصويا تسجل مستويات قياسية

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا فى الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، ما يحذر من أن ارتفاع التضخم طال أسعار المواد الغذائية فى المستقبل، ما يزيد من الأزمة التى بدأت بالفعل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.





وحسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الحرب الروسية الأوكرانية عرضت شرائح كبيرة من إمدادات الحبوب والبذور الزيتية فى العالم للخطر،ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن يؤدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الغذاء.

وأوضحت الصحيفة خطر ارتفاع سعر فول الصويا، الذى يعد المصدر الرئيسى لغذاء الماشية والدجاج، إذ وصل ارتفاعه إلى نسبة 26% هذا العام، ليتم تداول عقوده الآجلة فوق 17 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وذلك لأول مرة منذ عقد.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 37%، ووصل تداولها إلى أكثر من 8 دولارات للبوشل مرة أخرى للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه إذا وصلت الذرة وفول الصويا إلى مستويات عالية جديدة، فستكون أحدث المواد الخام التى تصل إلى مستويات أسعار تاريخية بعد الزيوت النباتية والشوفان والقمح، والتى وصلت أيضًا إلى أعلى مستوياتها هذا العام.