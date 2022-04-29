للمرة الثانية بمسيرته.. محمد صلاح يتوج بأهم جائزة في إنجلترا

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام في إنجلترا، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، الجمعة.
وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 بالمئة من الأصوات، متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 5 مباريات من نهاية موسم الدوري.
وتعتبر جائزة رابطة نقاد كرة القدم الأعلى مكانة بين جوائز "أفضل لاعب في الدوري" بإنجلترا، وتعتبر المرجع الحقيقي لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويصوت على الفائز بالجائزة أعضاء رابطة نقاد كرة القدم، وهم عدد من صحفيي كرة القدم المرموقين والمراسلين الذين يكتبون للصحف والوكالات الإنجليزية.
وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو المقبل.
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