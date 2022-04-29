بوتن وزيلينسكي وجها لوجه.. دعوة آسيوية تمهد لكسر الجليد

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في نوفمبر بإندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال ويدودو: "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.

وأوضح الزعيم الإندونيسي في خطاب بالفيديو أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في نوفمبر.

وواجهت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء اجتياح أوكرانيا.

لكن جاكرتا قاومت الضغوط، مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل "محايدة" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي.

كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الخميس، وقال: "بهذه المناسبة شكر الرئيس بوتن إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر".

وكان اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين كشف في أبريل في واشنطن الانقسامات العميقة لمجموعة اقتصادات العالم الرئيسية، عبر مقاطعة بعض الاجتماعات من قبل الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء احتجاجًا على مشاركة الروس.