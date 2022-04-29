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عمر شويل - جدة تردد قناة كنوز 2022 تكبيرات العيد على النايل سات وعرب سات التي أصبحت محل بحث الملايين من المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان المبارك الذي ندعو الله أن يكون شفيعاً لنا يوم القيامة، بعد ساعات قليلة تبدأ أو أيام عيد الفطر المبارك والذي يجتمع فيه المسلمون على التكبير والتهليل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، فهناك العديد من القنوات العربية تقوم بإذاعة التكبيرات طوال اليوم منها تردد قناة كنوز 2022 التي نوضحه إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

قناة كنوز 2022 تكبيرات العيد

هناك العديد من القنوات الفضائية الإسلامية التي تقدم برامج دينية متميزة فمن افضل هذه القنوات التي يلقي بمشاهدتها الملايين في العالم هي قناة كنوز واحدة من القنوات الفضائية التي تعمل على مدار الساعة دون توقف إشارة البث، كما أن القناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلي نقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك في بث مباشر، يذكر أن وقفة عيد الفطر المبارك 1443 ستوافق الأحد 1 مايو 2022، التاسع والعشرين من شهر رمضان 1443، ونذكركم أن قناة كنوز ليست القناة الوحيدة التي تنقل تكبيرات العيد فهناك قنوات أخري ذكرناها في تقريرنا السابق بعنوان تردد تكبيرات العيد 2022.

تردد قناة كنوز على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم استقبال إشارة بث قناة كنوز تكبيرات العيد من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز على القمر الصناعي عرب سات

تستطيع مشاهدة قناة A Knouz knouz كما تم تسميتها على قائمة الاستقبال، من خلال ضبط التردد الجديد لها وذلك عن طريق الدخول إلي الإعدادات ومن ثم تحديد القمر الصناعي عرب سات وتسجيل التردد كالتالي:



التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة كنوز

تحظي قناة كنوز بمشاهدة عالية جدا من المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي نظرا لما تعرضه من برامج والتي من أهمها في هذه الساعات تكبيرات العيد، حيث تعمل القناة على مدار الساعة دون توقف البث المباشر القناة

يمكنكم الإطلاع على أسماء قنوات تكبيرات العيد الجديدة المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فمن بين القنوات الحديثة التي تنقل التكبيرات والتهليلات الجميلة بأصوات رائعة قناة العراب أيضاً.

وصلنا إلي نهاية موضوعنا الذي قمنا فيه بشرح أحدث تردد قناة كنوز 2022 تكبيرات العيد على النايل سات وعرب سات.