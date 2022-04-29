استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.
وكانت روسيا أعلنت في الماضي إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" من قطع حربية في البحر الأسود.
ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من أعماق البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.
ولم تشكف روسيا ماهية هذه الأهداف العسكرية.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.
ودأبت موسكو على توثيق عمليات إطلاق الصواريخ على الأهداف الأوكرانية، فيما يمكن اعتباره جزءا من الحرب النفسية بين الطرفين، فهي ترغب في تحطيم الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى في الحرب.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.