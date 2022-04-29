طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1443وشروط الحصول عليها

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عمر شويل - جدة من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية هي مؤسسة الوليد بن طلال، حيث يحاول عدد كبير من المواطنين في المملكة التواصل معها للحصول على مبلغ مالي، وتحرص المؤسسة على تقديم مساعدات نقدية للفقراء سواء كانوا سعوديين أو مقيمين أو حتى من خارج المملكة، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأسر ذوي الدخل المحدود، وسنقدم لكم اليوم كيفية الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال وشروط الحصول عليها.

كيفية طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تقدم المؤسسة كل عام مساعدات مالية لجميع الفئات المحتاجة، ويمكن لجميع الأشخاص داخل أو خارج المملكة تقديم طلب مساعدة في أي وقت، إذا تحققت فيهم شروط الحصول على مساعدة، وتقدم المؤسسة دعم في السكن وسيارة للأسرة لتوفير المواصلات، وإليكم الآن الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة.

شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أعلنت المؤسسة عن عدد معين من الشروط، يجب توافرها ليتم الموافقة على طلب المساعدة، والهدف من تقديم مساعدات مالية هو مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ويجب أن تتوافر تلك الشروط في مقدم الطلب وهي:

يجب ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب عقار سكني، ولا يبيع الوحدة أو السيارة التي يحصل عليها من المؤسسة الخيرية.

لا يستطيع المتقدم الحصول على مساعدة مالية من المؤسسة إذا كانت شروط الاقتراض من البنوك تتوافر في مقدم الطلب.

لا يجوز على مقدم طلب المساعدة أن يحصل عليها، إذا كانت شروط الحصول على وحدات مدعومة من وزارة الإسكان تتحقق في مقدم الطلب.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لكي يتمكن الشخص المقدم على طلب الحصول على مساعدة مالية من المؤسسة، يجب عليه الدخول إلى الرابط الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب شخصي، عن طريق إدخال جميع بياناته، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية، وبعد ذلك يدخل رقم الهاتف، ويفعل حساب تويتر، ويضغط على تسجيل.