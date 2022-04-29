نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443 في المقال التالي
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال، لقد أصبح هذا العنوان هو كل ما يشغل محركات البحث خلال الفترة الحالية من قبل المواطنين السعوديين ممن تم تسجيلهم في معاش الضمان الاجتماعي المطور، والذي وصل عددهم إلى 12 مليون مستفيد من النظام الجديد المطور والنظام القديم، وتعمل وزارة الموارد البشرية على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من دراسة حالات الاستحقاق حتى يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي قبل عيد الفطر المبارك، وهذا ما يتم انتظاره خلال الساعات القادمة والجدير بالذكر أنه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بمد فترة التسجيل في نظام الضمان حتى 30 أكتوبر 2022 حتى تعطي فرصة كافية للتسجيل والحصول على الدعم.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال
أكدت وزارة الموارد البشرية أن موعد صرف معاش الضمان سوف يكون في اليوم الأول من شهر شوال الموافق 2 من مايو 2022، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك ومن المتوقع أن تصدر الوزراء تعليمات بتقديم موعد الصرف عن الموعد المقرر حتى يتسنى للمواطنين شراء ما يلزمهم من طلبات العيد، وعن أهداف معاش الضمان الاجتماعي المطور نتحدث عن جهودها في تدريب القادرين على العمل لكي يتم تأهيلهم للالتحاق بفرص عمل تناسب قدراتهم، وبذلك تكون قد حققت الوزارة أهدافها للمواطن والدولة.
استعلام عن موعد صرف معاش الضمان شهر مايو 2022
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الاستعلام الإلكتروني عن راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.
- ثم تسجيل رقم السجل المدني للمستفيد من المعاش.
- ومن ثم القيام بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة للمرور.
- بالإضافة إلى ذلك يتم كتابة رقم الطلب في المكان المخصص له.
- ثم الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار جميع التفاصيل.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية عدة شروط لكي يتم الحصول على معاش الضمان، ومنها الآتي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم على معاش الضمان سعودي الجنسية.
- كما يجب أن يكون الشخص المتقدم للمعاش مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يزيد الدخل الشخصي للموظف المتقدم على المعاش عن الحد الأدنى، والذي يبلغ 1100و550 ريال سعودي لأي فرد تابع للأسرة.
- لا يجوز امتلاك الموظف أصول ملكية ذات قيمة كبيرة.
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