نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jops.sa” هنا رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية رجال 1443/2022 أهم تعليمات الحضور وألية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية أصبح من أهم وأشهر الكلمات البحثية الآن، بعد أن أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشئون الأفواج الأمنية، متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الوظائف العسكرية، التي كان قد أعلن عنها سابقاً على رتب من ” جندي، جندي أول، عريف، رقيب وكيل، رقيب”، واليوم أعلنت الإدارة العامة أسماء القبول النهائي، ودعت المقبولين للمقابلات الشخصية لإستكمال إجراءات القبول النهائي.

نبذة مختصرة عن قوات الأفواج الأمنية السعودية

قوات الأفواج الأمنية هي إحدى قطاعات وزارة الداخلية السعودية، تأسست عام 2010 بأمر سامي من جلالة الملك، وانضمت للمنظومة الأمنية بداية من عام 2015، تقع مهام عملها في محاربة العصابات والمناطق الجبلية والحدودية، ولها صلاحية الضبطية القضائية والتفتيش والمطاردة وإطلاق النيران وفق النظم والقوانين.

رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول”اسم المستخدم وكلمة المرور” ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية رقم الطلب تاريخ الميلاد الحالة الاجتماعية.

ثم النقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم عرض النتائج لتظهر النتيجة.

تعليمات هامة عند الحضور

بعد الدخول على رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية والتأكد من قبولك عليم الحضور في الموعد المسجل بجوار أسمك وفق الضوابط التالية.

الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. الحضور بزي رياضي مناسب ويمنع الحضور بالثياب والشماغ. تحميل تطبيق توكلنا للاستعلام عن حالة التحصين والتأكد من الحصول على جرعتي التحصين. نظراً للوضع الراهن وتفشي وباء كورونا فأن الدورة التدريبية ومدتها 3 أشهر داخلية بدون خروج نهائياً. الحضور وفق الموعد المحدد ولن يقبل أي تغير في الموعد أو أي تأخير.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة الشخصية

أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها.

أصل المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة طبق الأصل منها.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مدون عليها أسم المقبول من الخلف.

أحضار نموزج موعد المراجعة مع أحضار ملف لحفظ كافة المستندات بداخله.

أبشر توظيف

موقع أبشر هو موقع حكومي يتم إعلان نتائج الوظائف العسكرية والمدنية من خلاله، ويعتبر من أهم المواقع الإلكترونية الحكومية، ويمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال.

الاستعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية

وفرت وزارة الداخلية السعودية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الوظائف، توفيراً للوقت والجهد ومواكبة للتطور الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات.