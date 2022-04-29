نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى الدعم الريفي بالشروط الجديدة reef.gov.sa للأسر الريفية الفقيرة في المقال التالي

التسجيل فى الدعم الريفي بالشروط الجديدة reef.gov.sa للأسر الريفية الفقيرة والمهن المستحقة لدعم ريف 1443 والفئات المحرومة من دعم برنامج ريف والذى اطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة ويهدف الى تطوير القطاع الريفي وتحسين الزراعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل فى عدد من القطاعات التي يشملها دعم ريف ويرغب الكثير فى معرفة خطوات التسجيل فى دعم ريف الجديد وشروط الحصول على الدعم الريفي 1443 وأسباب إيقاف دعم ريف للمستفيد او الشخص فى مرحلة صرف الدعم وموعد نزول دعم ريف 2022. التسجيل فى دعم ريف بالشروط الجديدة أولا يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية.

كذلك يتشرط إقامة المواطن بشكل دائم داخل المملكة.

أيضا يجب الا يكون له مهنة اخري فى احد القطاعات الخاصة او العامة.

ثم يجب امتهان احد المهن الزراعية التي يدعمها برنامج ريف.

كذلك بالنسبة لسن المتقدم لا يقل عن 21 عام.

أيضا يجب ان لا يتجاوز دخل المتقدم الحد المسموح به فى برنامج ريف وهو مبلغ 6000 ريال شهرياً.

ثم يتم تقديم اثبات رسمي بمزاولة المهنة الزراعية.

وبعد ذلك يتم تقديم وثيقة العمل الحر.

أيضا يجب ان يمتلك الشخص حساب بنكي مسجل باسمه ويتم تنشيطه. طريقة التسجيل فى دعم ريف 2022 أولا يجب الدخول على رابط تقديم دعم ريف الرسمي.

ثم فتح بوابة ريف والنقر على خيار إبداء طلب الدعم.

وبعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة بدقة فى الأماكن المخصصة.

أيضا يجب كتابة رمز التحقق المرئي فى الصورة والضغط على ايقونة تسجيل.

ثم تصلك رسالة على الجوال المسجل تحتوي على كلمة المرور يجب ادخال الرقم.

وبعد ذلك يظهر نموذج دراسة الدوي للمشروع وأيضا يجب تحديد تكاليف الربح للمشروع المتوقعة.

وأخيرا يجب كتابة حساب الآيبان ويشترط ان يكون نشط وباسم المستفيد ويحتوي على 24 خانة. أسباب إيقاف دعم ريف يتم إيقاف دعم ريف فى حالة وفاة المستفيد اثناء تلقي الدعم.

أيضا فى حالة عدم استيفاء شروط التقديم فى دعم ريف.

كذلك فى حالة عدم عمل المستفيد بنفسة فى المشروع.

ثم فى حالة وجود بيانات غير صحيحة من بيانات التسجيل. المهن المستحقة لدعم ريف 1443 أولا العاملين فى مجال انتاج الثروة الحيوانية.

ثم العاملين فى قطاع انتاج النحل.

كذلك قطاع انتاج البن العربي.

ثم قطاع انتاج المحاصيل البعلية.

أيضا العاملين فى قطاعات انتاج الورد.

وكذلك صغار مربي الماشية.

ثم منتجي قطاع الفاكهة الاستوائية.

بالإضافة لمنتجي الأسماك.

ثم العائلات الريفية الفقيرة التي تنتج المحاصيل الزراعية. عمر شويل - جدة التسجيل فى الدعم الريفي بالشروط الجديدة reef.gov.sa للأسر الريفية الفقيرة - ثقفني

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