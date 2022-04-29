إصابة 12 فلسطينيا فى مواجهات الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان له، إن "قوات الاحتلال تمنع وتعيق عمل طواقم الإسعاف، من الدخول للمسجد الأقصى".
وقالت إذاعة "صوت الأقصى" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على المصلين فى المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب المغاربة وأطلقت الرصاص المطاطى تجاه المرابطين، ومنع الجيش الإسرائيلى طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى.
فيما أشار أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، خلال تغريدة عبر "تويتر"، أنه "مع انتهاء صلاة الفجر فى الحرم الشريف بدأ أعمال شغب عنيفة"، مضيفًا أن هذه الأعمال "شملت رشق الحجارة وإطلاق مفرقعات على محيط (حائط المبكى) ما أجبر الشرطة على التدخل لتفريقهم".
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