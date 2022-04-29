أوكرانيا: نأمل إجلاء المدنيين من مصنع الصلب فى ماريوبول

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب الرئيس الأوكرانى: "هناك عملية مزمعة اليوم لإخراج المدنيين من المصنع"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد لقائه مع زيلينسكى فى كييف، أمس الخميس، إن مناقشات مكثفة تجرى للسماح بإخلاء مصنع آزوفستال للصلب الذى قصفته القوات الروسية التى تحتل ماريوبول.
ووافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضى، "من حيث المبدأ" على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى إخلاء مصنع آزوفستال.
وكان مجلس مدينة ماريوبول أشار إلى أن حوالى 100 ألف من السكان يواجهون خطر الموت بسبب القصف الروسى والظروف غير الصحية، مضيفًا أن هناك نقصًا "كارثيًا" فى مياه الشرب والطعام.
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