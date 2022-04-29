إندونيسيا: مصرع 12 عاملة إثر انهيار أرضى فى منجم ذهب

جدة - نرمين السيد - وصرح مارلون راجاجوكجوك قائد الشرطة المحلية، بأن الجرف المحيط بالمنجم انهار ودفن 12 امرأة، مشيرا إلى أن الضحايا ليسوا من عمال المناجم المحترفين، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية.

وتمكنت امرأتان من النجاة من الكارثة وهرعتا إلى القرية لإبلاغ السلطات بالحادث، واستغرق الأمر ساعات قبل أن يقوم رجال الإنقاذ بانتشال جثث الضحايا، وقال قائد الشرطة المحلية "الآن أعيدت جميع جثث الضحايا إلى عائلاتهم".

وتعتبر المناجم غير المرخصة شائعة فى جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يبحثون عن بقايا الذهب الخام دون استخدام معدات السلامة المناسبة.