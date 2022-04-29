نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات تصل لـ50% على الهواتف المحمول في اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة إكسترا للإلكترونيات شركة سعودية تخصصت في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية كما تخصصت وبجدارة في أحدث أنواع الهواتف النقالة الذكية، وسوف نقدم لكم من خلال السطور الآتية أقوى عروض وخصومات اكسترا السعودية على الهواتف المحمول. عروض إكسترا السعودية على الهواتف المحمول متوفر هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام وبحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأبيض. متاح هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر باللون الفضي. متواجد هاتف أوبو إيه 53 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة متاح باللون الأسود. كما يوجد هاتف شاومي ريدمي نوت 10 أس بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.43 بوصة متاح باللون الرمادي. متوفر هاتف هونر 50 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بحجم شاشة 6.57 بوصة ومتاح باللون الأسود . متواجد هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.4 بوصة متوفر باللون الأبيض. كما يوجد هاتف نوكيا جي 50 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.82 بوصة متوفر باللون الأزرق. متوفر هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأبيض. متاح هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان. كما يوجد هاتف أبل أيفون 13 برو بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان. متوفر هاتف أبل أيفون 13 ميني بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان. متاح هاتف أبل أيفون 13 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان. متواجد هاتف أبل أيفون 11 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون البنفسجي الإصدار الجديد متوفر بخصم 27.05%. متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي بمساحة تخزين 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق متوفر بخصم 5.42%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات تصل لـ50% على الهواتف المحمول في اكسترا السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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