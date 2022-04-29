موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443- 2022 وكيفية أداء الصلاة

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443- 2022 الذي يهل علينا بعد قليل بعد تحري رؤية هلال شهر شوال في يوم ٢٩ رمضان ١٤٤٣ه‍ الموافق 1 مايو 2022 لنستقبل عيد الفطر المبارك الذي ندعو الله أن يعيده علينا أعواما عديدة بالخير علي الأمة الإسلامية، وان يخرجنا الله من شهر رمضان مغفور لنا الذنوب ومعتنقين من النار، فلم يتبقى سوي ساعات وتبدأ أول أيام عيد الفطر، لذا يبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر لتأدية صلاة العيد وتكبيرات العيد، التي نوضحها إليكم عبر موقعكم ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443- 2022

من المعروف أن دولة المملكة العربية السعودية دولة ذات مساحة كبيرة جدا فمن المؤكد أن صلاة العيد فيها تختلف من مدينة للأخرى حيث يسعى لمعرفة موعد صلاة العيد في المدينة الخاصة به حيث نوضح لكم موعد صلاة العيد من مدينة للأخرى علي النحو التالي:

موعد صلاة العيد في مدينة حائل الساعة ٥.٥١ صباحا.

في مدينة حائل الساعة ٥.٥١ صباحا. صلاة عيد الفطر بمدينة مكة المكرمة الساعة ٦.٨ صباحا.

بمدينة مكة المكرمة الساعة ٦.٨ صباحا. موعد صلاة عيد الفطر في منطقة أبها الساعة ٦.٢ صباحا.

في منطقة أبها الساعة ٦.٢ صباحا. صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة الباحة في تمام الساعة ٦.٥ صباحا.

في مدينة الباحة في تمام الساعة ٦.٥ صباحا. موعد صلاة عيد الفطر بمنطقة نجران في تمام توقيت ٥.٥٧ صباحا.

بمنطقة نجران في تمام توقيت ٥.٥٧ صباحا. صلاة عيد الفطر بتوقيت مدينة تبوك في تمام الساعة ٦.١٠ صباحا.

مدينة تبوك في تمام الساعة ٦.١٠ صباحا. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة المدينة المنورة في تمام الساعة ٦.٤ صباحا.

المبارك في منطقة المدينة المنورة في تمام الساعة ٦.٤ صباحا. صلاة عيد الفطر في مدينة جازان وذلك في تمام الساعة ٦.٥ صباحا.

في مدينة جازان وذلك في تمام الساعة ٦.٥ صباحا. موعد صلاة عيد الفطر بمنطقة بريدة في الساعة ٥.٤٤ صباحا.

بمنطقة بريدة في الساعة ٥.٤٤ صباحا. صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة عرعر في تمام الساعة ٥.٤٥ صباحا. 55

موعد صلاة عيد الفطر في منطقة سكاكا في تمام الساعة ٥.٥٧ صباحا.

في منطقة سكاكا في تمام الساعة ٥.٥٧ صباحا. صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الدمام في تمام الساعة ٥.١٩ صباحا.

المبارك بمدينة الدمام في تمام الساعة ٥.١٩ صباحا. موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الرياض وذلك في تمام الساعة ٥.٣٦ صباحا.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد ركعتان يقوم الأمام برفع يدية ليكبر تكبيرة الأحرام جهرا ثم يقوم المصلون بتكبير ورائه ويسكت قليلا ثم يكبر سبع تكبيرات بعدها يتم قراءة سورة الفاتحة وسورة قرآنية معاها ثم يكمل صلاة الركة الأولي بعدها يقوم لصلاة الركة الثانية فيتم التكبير خمس تكبيرات ويكبر المصلون خلفة ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قرآنية ثم يصلي ويختم صلاته بالتشهد والتسليم.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443- 2022 وكيفية أداء الصلاة.