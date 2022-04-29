عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية وخصومات حتى 50%

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عمر شويل - جدة هايبر بنده تهنئ الشعب السعودي بمناسبة قروب عيد الفطر المبارك وتوفر لجميع عملائها في جميع أنحاء المملكة أقوي العروض والتخفيضات المتميزة على كل المنتجات والسلع الغذائية والمعمرة وتتمنى لكم عيد فطر سعيد. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية خصم على مايكروويف رمادي وايت وستنجهاوس بسعة 30 لتر. متوفر بوتاجاز كهربائي للتسخين موقد واحد بالسون بقوة 1500 وات. متاح محضرة قهوة مقدمة من شركة كينوود. يوجد مطحنة قهوة مقدمة من سينكور. تخفيض كبير على مكنسة كهربائية مقدمة من كليك أون بسعة 25 لتر. خصم على قلاية كهربائية مقدمة من كولين بسعة 2 لتر. يوجد خلاط مزود بمطحنة مقدم من مولينكس. متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات. متواجد قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 6 لتر. خصم على محضر طعام مقدم من كولين 6×1. تخفيض كبير على مايكروويف مقدم من شركة شارب بسعة 20 لتر. متواجد محضرة قهوة مقدمة من لدبلاك أند ديكر. متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين ومزودة بغطاء زجاجي بقوة 2000 وات. متاح خلاط عامودي مقدم من سينكور. عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية: متوفر تلفزيون ألتو بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K. متاح تلفزيون دورا بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K. يوجد تلفزيون دورا بحجم 32 بوصة إل إيه دي. تخفيض كبير على تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد 4K. متوفر تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 43 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت أندرويد. متاح تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي. خصم كبير على تلفزيون دورا بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K إل إيه دي. عروض هايبر بنده على أجهزة التابلت والجوالات متوفر تابلت الكاتيل مزود بواي فاي يدبحجم 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام. يوجد تابلت الكاتيل يدعم شبكات الفور جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام. متاح جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بستة من الألوان الرائعة.

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