طريقة التسجيل في منصة أحسان كمحتاج للمساعدات المالية والعلاجية بالخطوات 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة أحسان كمحتاج، تلك المنصة التي تعتبر من أهم المنصات التي تقوم بتقديم الأعمال الخيرية والمساعدات المختلفة في السعودية، تهدف منصة احسان إلى تعزيز القيم الإنسانية للأشخاص بالمجتمع وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية بالمملكة، لهذا يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منصة أحسان كمحتاج وفي هذا المقال نتناول الشروط والضوابط اللازمة ورابط التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة أحسان كمحتاج

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الوصول إلى طريقة التسجيل في منصة أحسان للتقديم فيها كمحتاج أو كمتبرع لذلك تتم عملية التسجيل من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:



يتم الدخول من خلال الرابط الخاص بالمنصة ehsan.sa

الضغط علي تسجيل الدخول.

القيام بكتابة الاسم بالكامل للمحتاج.

يتم أدخال البريد الإلكتروني الخاص.

تسجيل رقم الهاتف الخاص والتأكد منة.

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك في الصورة علي الشاشة.

القيام بالضغط علي تسجيل حساب جديد.

ثم يتم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني من اجل تفعيل الحساب فيجب علينا الرجوع والنقر علي الرابط الموجود في الرسالة حتي يتم تفعيل الحساب.

وأخيرا بعد تفعيل الحساب يتم الدخول علي الحساب والتنقل والبحث في جميع الخدمات المتاحة بالموقع.

رابط التسجيل في منصة أحسان

يتم التسجيل في منصة أحسان الخيرية من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بإحسان الذي تم توفيره وأعداده من قبل المنصة ليتم التسجيل علي هذا الرابط ehsan.sa حتي يتم الحصول علي الدعم والمساعدة وتوفير الحياة الكريمة.

شروط التسجيل في أحسان

قامت منصة أحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية بوضع وتحديد عددت شروط لمن يتقدم للتسجيل حتي يتم النيل والحصول علي الاستفادة كمستفيد لتكون تلك الشروط هي:

يلزم علي المستفيد أن يكون مالك لبريد إلكتروني فعال حتي يتم التسجيل والتقديم في المنصة.

يجب أن يكون المستفيد من الدعم من المملكة العربية السعودية أو من المستقرين فيها.

الشخص المستفيد من أحسان يجب أن يكون في تواصل دائم ومستمر معهم.

لا يتم التسجيل لمن خارج المملكة العربية السعودية.

إذا لم يكون لدي أي شخص متقدم رقم جوال لا يستطيع التقديم ولا التسجيل.

كيف أتبرع في منصة أحسان لشخص

يتم التبرع لشخص من خلال منصة أحسان للمساعدة للأشخاص محدودي الدخل والأسر حيث أن منصة أحسان تقوم بحلقة التواصل بين المتبرع والمحتاج أو المستفيد لضمان وصول التبرعات بكل شفافية ومصدقيه ليتم توفير حياة كريمة حيث تكون طريقة التبرع كتالي:

يتم الدخول إلي منصة أحسان

القيام بعدها بتسجيل الدخول.

تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي تسجيل الدخول.

يتم بعدها عرض جميع المشاريع المتاحة أمامك ليتم عملية التبرع لها.

القيام بكتابة المبلغ الذي تتبرع به تحت المشروع.

يتم ملأ بيانات بطاقة الدفع أو الفيزا مثل الاسم ورقم البطاقة وتاريخ الانتهاء.

الضغط علي أتمام المشروع.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في منصة أحسان كمحتاج للمساعدات المالية والعلاجية بالخطوات 1443.