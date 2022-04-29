عاجل- ارتفاع أسعار النفط.. إجراء ألمانى بشأن حظر الواردات الروسية

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير عن ارتفاع كبير فى أسعار النفط الخام، أمس الخميس، وذلك فى على خلفية تقرير إخبارى لـ"بلومبرج" يكشف عن تراجع ألمانيا عن معارضتها فرض الحظر الأوروبى على واردات الخام من روسيا.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال مسؤولون حكوميون فى ألمانيا، إن برلين مستعدة الآن لوقف شراء النفط الروسى، ما يمهد الطريق أمام لحظر أوروبى للواردات الروسية. وبحسب الصحيفة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لعقود يونيو المقبل بواقع 1.44 دولار، ليصل إلى 103.46 دولارات للبرميل خلال التعاملات الصباحية لبورصة نيويورك. كما حقق خام برنت الأوروبى لعقود تسليم الشهر نفسه مكاسب قدرها 1.20 دولار، ليصل إلى 106.52 دولارات للبرميل.

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