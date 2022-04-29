جرحى فلسطينيون في صدامات بحرم المسجد الأقصى

قال مسعفون، الجمعة، وهي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان، أن 12 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم لمستشفى المقاصد. معظم الإصابات في إصابتهم في الجزء العلوي من الجسد". وأضاف: "قوات الاحتلال تمنع وتعيق عمل طواقم الإسعاف التابعة لنا من الدخول للمسجد الأقصى". وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مع انتهاء صلاة الفجر في الحرم الشريف بدأ مئات المشاغبين الفلسطينيين القيام بأعمال شغب عنيفة". وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الأعمال "شملت رشق الحجارة وإطلاق المفرقعات على محيط حائط المبكى مما أجبر الشرطة على التدخل لتفريقهم".

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