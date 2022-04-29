روسيا تطلق صاروخين على كييف.. وأوكرانيا تعلن تفاصيل الهجوم

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت صاروخين على العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الخميس، أصاب أحدهما الطوابق السفلية من مبنى سكنى مؤلف من 25 طابقا، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل.





وقال فيتالى كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الصاروخين أصابا منطقة شيفتشينكو وسط البلاد.وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية أن انفجارا ألحق أضرارا بمنشأة لم تذكر طبيعتها، بينما وقع الآخر فى مبنى سكنى قريب. وذكرت فى منشور على الإنترنت أن أجزاء من الطابقين الأرضى والأول دمرتها نيران. وقال وزير الدفاع أوليكسى ريزنيكوف، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، إن روسيا استخدمت صواريخ فى الهجوم.

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