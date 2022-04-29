وزير الدفاع الأمريكى: سنواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الأمريكى إن الجانب الروسي، كما يمكن التصور، سيواصل المحاولات لتعطيل وسائل الدفاع الجوى لدى أوكراني، ونحن يجب أن نركز على ذلك، موضحا أنه يجب أن نتأكد من أننا نتيح للأوكرانيين إمكانية لاستعادة قدراتهم فى ما يخص وسائل الدفاع الجوى فى حال تدميرها، وهذا العمل مستمر ونحن سنواصل تعزيز ترسانتهم من الأنظمة التى نقدمها، وهى أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى للدفاع الجوي، وكذلك أنظمة بعيدة المدى، ما يعتبر الأهم.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكى أن الأنظمة البعيدة المدى مثل "إس-300" تتسم بأهمية حيوية، وفى حال تدميرها سنضمن مع شركائنا وحلفائنا تقديم وسائل إضافية بأسرع ما يمكن، مؤكدا أهمية تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة بأسرع ما يمكن، وأن الوسائل لإطلاق النار على المدى البعيد ستكون الحاسمة فى المعارك المقبلة فى منطقة دونباس، وأن ذلك كان أحد العناصر الرئيسية لاجتماع وزراء الدفاع الغربيين وحلفائهم فى قاعدة "رامشتاين" الألمانية مؤخرا.

ولفت وزير الدفاع الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة تعمل بسرعة قدر ما تستطيع لتزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة التى تطلبها كييف منها، لافتا إلى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 800 مليون دولار التى أقرها الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرا، وأول مدفع هاوتزر من تلك الحزمة وصلت إلى المطار فى أوكرانيا يوم السبت.