خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 برقم اللوحة عبر منصة أبشر الإلكترونية absher

تعد خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من أكثر ما يتم البحث عليه عبر محركات البحث في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين داخل أراضي المملكة، وذلك بعد أن أعلنت مديرية الأمن العام السعودية عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عم مخالفات السيارات، وبذلك يتمكن كل مواطن أو مقيم في معرفة المخالفات المسجلة عليه بدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان حيث يمكنك القيام بكل ذلك أثناء وجودك في المنزل، وذلك عبر منصة أبشر التي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات التي دائما ما تهم المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد، وسنعلن لكم خلال المقال كل ما يخص الاستعلام عن المخالفات بكل سهولة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

وكان في الماضي تأخذ تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد حيث يجب على مالك السيارة الذهاب إلى مديرية المرور والقيام بالإجراءات حتى يستطيع معرفة المخالفات المسجلة عليه، ولكن أصبح الآن كل ذلك يتم من خلال النظام الإلكتروني سواء الاستعلام أو السداد أو غيرها من الخدمات المرورية الأخرى والتي أصبت متوفرة عبر بوابة أبشر وذلك ضمن خطة الحكومة السعودية في جعل جميع الخدمات تتم إلكترونياً، ونعلن لكم الآن الخطوات التي يمكنك من خلالها معرفة قيمة المخالفات المسجلة عليك بالمرور، عبر إتباع الآتي:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

اختيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

الضغط على “الاستعلام عن المرور”.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصين بك.

أضغط على “عرض”.

سوف يظهر لك على الفور جميع المخالفات والمبالغ المستحقة لدفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الجوال

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن توفير إمكانية الاستعلام عبر الهاتف وذلك لمن لا يستطيع الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، حيث حرصت الإدارة على توفير كافة الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام لكافة المواطنين ويستطيع كل مواطن أو مقيم أن يختار الطريقة المناسبة له والتي توفر له الوقت والجهد، حيث تم الإعلان عن توفير خدمة عملاء والتي تعمل على التواصل مع المواطنين، ويمكن القيام بذلك من خلال الاتصال على رقم من خلال رقم الهاتف 920020405 أو رقم 00966114419622 أو رقم 989.