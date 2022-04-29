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كحك العيد من أهم الطقوس التي يتميز بها الاحتفال بعيد الفطر، ويعد تحضيره في المنزل من أكثر العادات التي تشعرك بفرحة العيد وتدخل البهجة على الكبار والأطفال، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الكحك في المنزل بمقادير مضبوطة و بطعم ورائحة زمان. مقادير الكحك كوب وثلث سمن بارد.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

4 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية.

ثلث كوب حليب/ ماء.

رشة ملح.

ريحة الكحك . مقادير الحشو والتزيين الحشو على حسب الرغبة (العجمية، ملبن، عجوة، عسل نحل).

سكر بودرة للتزيين. طريقة إعداد الكحك في وعاء عميق قومي بوضع 4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات، ثم قومي بإضافة رشة من الملح وملعقة صغيرة من ريحة الكحك وملعقتين من السمسم وملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر.

ثم قومي بتحضير الخميرة وضعيها على كوب من الحليب أو الماء، واتركيها في درجة حرارة الغرفة، حتى يتم استخدامها في إعداد الكحك .

بعد ذلك قومي بوضع كوب وثلث من السمن البارد على 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة، وابدئي في خلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي، حتى يصل لونها إلى اللون الأبيض الكريمي ويصبح قوامها متماسكا.

ثم ضيفي الدقيق إلى السمن وابدئي في بث الدقيق جيدًا بحيث تكون كل حبة من الدقيق مغلفة بالسمن تمامًا، وتأكدي من تنفيذ تلك الخطوة بدقة، لأنها ستضمن لكي عدم تشقق الكحك .

ضعي الحليب على المكونات السابقة واخلطيها برفق حتى تمتزج، قم اتركي العجين لتختمر لمدة ربع ساعة.

قومي بتشكيل الكحك على هيئة كرات متساوية الحجم، ثم قومي بوضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة .

قومي بوضع الحشوات أن أردتى في تجويف الكحك أثناء تشكيله، ثم قومي بتزيين الكحك من الخارج بالشكل المفضل لكي.

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 150، وانتظري حتى يصبح لون الكحك ذهبيا.

ثم قومي بإخراجه من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً، وقومي برش السكر البودرة فوقه عند التقديم. عمر شويل - جدة احلى من المحلات .. طريقة كحك العيد الناعم الدايت بمكونات مظبوطة - ثقفني

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