شروط الحصول على تمويل 5 مليون ريال لشراء عقار جاهز للمواطن والمقيم

أصبحت كبرى الشركات والجهات التمويلية في المملكة العربية السعودية تقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة بحسب حاجة كل عميل، حيث يرغب العديد من العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء كان مواطن سعودي، أو من المقيمين على أراضيها، من شراء شقة سكنية، أو فيلا، أو دوبلكس، وهو ما يعرف بمنتج تمويل العقار الجاهز، ويختلف المسمى من جهة تمويلية لأخرى، وفي النهاية يعرف أيضاً باسم التمويل العقاري، فسواء كنت مواطن أو مقيم يمكن لك تملك أي وحدة سكنية أو عقار جاهز، ويمكن الحصول على مبلغ يصل 5 مليون ريال.

مميزات الحصول على منتج التمويل العقاري

تمويل بصيغة الإجارة مع وعد بالهبة، متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على التمويل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، سواء للمواطنين أو المقيمين.

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 5 مليون ريال.

فترة سداد تصل إلى 30 سنة.

تمويل بدون تحويل راتب.

تأمين تكافلي على الوحدات العقارية.

إعفاء من باقي الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

يمكن للعميل تأجير العقار بعد موافقة شركة أملاك العقارية.

يمكن تسديد القسط ثابت أو متغير طوال فترة التمويل.

شروط الحصول على التمويل للمواطنين

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عاماً.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 6.000 ريال سعودي.

يجب أن تكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر.

يمكن للمواطن الحصول على تمويل شقة، فيلا، دوبلكس، عمارة سكنية، عمارة تجارية.

شروط الحصول على التمويل للمقيمين

يجب ألا يقل عمر العميل عن 25 عاماً.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمقيم عن 15.000 ريال.

يجب أن تكون مدة خدمة المقيمين لا تقل عن سنتين.

يمكن للمقيم الحصول على تمويل شقة سكنية، دوبلكس، فيلا.

يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

خطوات الحصول على التمويل

أعلنت شركة أملاك العقارية من خلال موقعها الرسمي، أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على تمويل عقار جاهز بأكثر من طريقة، وتتمثل الطريقة الأولى عن طريق رابط تمويل شركة أملاك العقارية، والطريقة الثانية عن طريق التواصل مع خدمة العملاء على رقم 8001185000، والطريقة الثالثة عن طريق زيارة أي من فروع شركة أملاك العقارية، وكانت الشركة أعلنت من خلال موقعها الرسمي أنه لا يشترط أن يكون العقار المراد تمويله من مطور معتمد لدى شركة أملاك العقارية.