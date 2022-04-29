تسجيل الضمان المطور الجديد sbis.hrsd للمستفيدين الجدد بالخطوات والشروط

تسجيل الضمان المطور الجديد للمستفيدين الجدد، هو أحدث قرار للموارد البشرية السعودية، حيث تقرر فتح باب التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الجدد، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2022، من خلال رابط التسجيل في الضمان المطور، الذي أطلقته الموارد البشرية مؤخرًا، وهو نظام داعم للأسرة السعودية، خاصة الأسر المحتاجة إلى الدعم المالي بشكل كبير، وترغب في الحصول على الدعم بطريقة عفيفة، خاصة وأن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي شهريًا، في حال انطباق شروط نظام الضمان المطور الجديد، على المستفيدين الذين قاموا بعمل الدخول الضمان الاجتماعي المطور، عن طريق الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، أو من خلال الرابط المباشر عبر الموارد البشرية، ثم ينبغي عليهم متابعة عمل الضمان الاجتماعي المطور استعلام أهلية، لمعرفة الأهلية في الضمان الاجتماعي، لصرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قم أولا بزيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. ثم ادخل إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد. وبعد ذلك قم بعمل حساب مستخدم جديد. وقم بعدها باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. وبعد ذلك انتقل إلى “حماية المعاشات”. وعقب الانتقال إليها قم بعمل ملء للبيانات الشخصية المطلوبة أمامك بكل دقة. ثم اختر مكتب الضمان الاجتماعي الذي ترغب في صرف راتب الضمان من خلاله. وبعدها حدد الفئة التي تنتمي لها. ثم قم باستكمال البيانات المتبقية. وبعدها قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام بوضع علامة ü في المربع. وبعد ذلك قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط الضمان المطور sbis.hrsd

توجد عدة ضوابط وشروطـ لابد من توفرها لدى من يتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتي تتراوح بين شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، و شروط الضمان المطور للموظفين، وشروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب. وبوجه عام توجد شروط عامة لابد من الالتزام بها كما يلي: