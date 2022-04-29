طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الجوازات

تعد منصة أبشر واحدة من اكثر المنصات شيوعاً في المملكة العربية السعودية، لما تتميز به من توافر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والجهد سواء للمواطنين السعوديين، أو المقيمين والعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، حيث من خلالها يمكن إنجاز الكثير من المهام الحكومية دون الحاجة إلى زيارة الجهة المخصصة للحصول على هذه الخدمة، مثل خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهي أحد أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات في المملكة.

كذلك توفر منصة أبشر من خلال موقعها الرسمي مجموعة أخرى من الخدمات الإلكترونية، حيث من خلالها يتم تقديم خدمات الأحوال المدنية، خدمات المرور السعودي، وخدمات المديرية العامة للسجون، بالإضافة إلى خدمات المديرية العامة للجوازات، ولكن يجب أن يكون المستفيد مسجل على نظام أبشر للاستفادة بكافة الخدمات والاستعلامات الإلكترونية، وإن لم يكن مسجل، فيمكن التسجيل من خلال بعض الخطوات البسيطة.

أعلنت منصة أبشر من خلال موقعها الرسمي، أن هناك بعض الضوابط التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، حيث أكدت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، ولكن بشرط ألا تعدى مجموعة مدة تمديد التأشيرة 6 أشهر، ويستثنى من ذلك الشرط حاملي الجنسية السورية، كما نوهت إلى أن فترة تمديد التأشيرة تكون متساوية للتأشيرة الأساسية، ويجب أن يكون طلب تمديد التأشيرة هو صاحب التأشيرة فقط، كما أعلنت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية قبل 6 أيام من انتهاءها، وبعد هذه المدة لا يمكن التمديد.

تمديد تأشيرة الزيارة

التوجه إلى منصة أبشر.

خدمات أفراد الأسرة.

التوجه إلى رابط تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر.

عبر منصة أبشر. رسوم الخدمة 100 ريال.

قبل بدأ طلب تمديد التأشيرة يجب الانتباه إلى أنه يجب أن تكون التأشيرة سارية الصلاحية، ويكون باقي على صلاحية التأشيرة أسبوع أو أقل، كما يشترط عدم وجود مخالفات مرورية، ويمكن معرفة كافة تفاصيل المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر، أو عبر تطبيق أبشر على الهاتف الجوال، كما يشترط تواجد المستفيد داخل حدود المملكة العربية السعودية، وأن يكون جواز السفر ساري الصلاحية، ويجب تسديد رسوم طلب التمديد البالغ 100 ريال.