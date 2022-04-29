احصل علي اسهل تمويل من إمكان الراجحي بدون الحاجة الي تحويل راتب 2022

نتحدث اليوم عن أحد أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية في مقالتنا تلك عن تمويل إمكان الراجحى. والتى قد أثار اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، فيعد تمويل إمكان الراجحى من أهم التمويلات داخل المملكة العربية السعودية، فالكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن تمويل إمكان الراجحى .لانة يقدم الكثير من التمويلات والقروض المتنوعة لمساعدة المواطنين فى سد احتياجاتهم الشخصية وايضا الاسرية . فأنه يقوم بتقديم برامج برامج تمويلية لجميع العملاء وأتاح لهم امكانية التقسيط على فترات متباعدة قد تصل الى 60 شهر . وكذلك ايضا تقوم بتوفير فرص التمويل لجميع العاملين سواء فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص . كما يعد تمويل إمكان الراجحى من أهم التمويلات داخل المملكة العربية السعودية بحيث يصل مبلغ التمويل إلى 50000 ريال سعودى. كما أن جميع تمويلات إمكان الراجحي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها . فإنه يمكن لجميع المواطنين والمواطنات التقديم عن طريق التطبيق الإلكترونى الخاص بشركة إمكان . وانه ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام الشروط الخاصة بتمويل إمكان الراجحى.

تعرف على أهم شروط تمويل إمكان الراجحى

اولا: يجب ان يكون المتقدمين للحصول على تمويل إمكان أن يكونون سعوديين الجنسية . وكذلك يكون من المقيمون إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. ثانيا: أما بالنسبة لاعمار المتقدمين فأنه يجب ان يتراوح عمرهم ما بين 25 عاما و 60 عاما. ثالثا: لكى يمكن للمتقاعد المتقدم للحصول على تمويل إمكان الراجحى يجب أن يكون دخله الشهري لا يقل 1900 ريال سعودى. رابعا: ام بخصوص بالنسبة للمتقدمين الاخرين فيجب ان يكون دخلهم الشهري لا يقل عن مبلغ 2000 ريال سعودى. خامسا: اذا كان المتقدم موظفا فى القطاع الحكومى فيجب ان لا تكون مدة عملة اقل من 6 اشهر. سادسا: يجب ان يكون لدى المتقدم سجل ائتماني خاص بة.

الخطوات الخاصة بالتقديم فى تمويل إمكان الراجحى

اولا: يجب الدخول مباشرة الى الموقع الرئيسى الخاص بإمكان الراجحى.

ثانيا: كما أنه يجب أيضا تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية.

ثالثا: قم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم بطاقة الرقم القومى.

رابعا: اختار مبلغ التمويل الذي تريدة وايضا طريقة السداد . فيمكنك تقسيطه على 12 شهر أو 18 شهر أو 24 شهر.

خامسا: قم بكتابة بيانات حساب البنك الخاص بك وذلك لسهولة تحويل المبلغ علية.

سادسا: تأكد انك قمت بادخال بياناتك بطريقة صحيحة ثم قم بالضغط على ارسال.

فى النهاية عرضنا على متابعينا الكرام شروط تمويل إمكان الراجحي وايضا الخطوات الخاصة بالتقديم فى تمويل إمكان الراجحى ونتمنى من الله ان نكون افدناكم وان تنال اعجابكم.