بريطانيا ترسل صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا لمنع حصار البحر الأسود

وتشير أحدث المعلومات الاستخبارية من وزارة الدفاع البريطانية إلى وجود 20 سفينة تابعة للبحرية الروسية فى البحر الأسود، إضافة إلى الغواصات، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وواجهت البحرية الروسية "خسائر محرجة" على شكل سفينة الإنزال ساراتوف والسفينة الرئيسية موسكفا، لكن مسؤولى الدفاع البريطانيين يحذرون من أنه لا يزال لدى الروس القوة اللازمة لضرب الساحل الأوكراني.
وردا على سؤال عبر قناة "سكاى نيوز" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، قال والاس: "قلنا إننا سنصدر ونزود، إذا استطعنا، صواريخ مضادة للسفن. من المهم للغاية أن تخرج الحبوب الغذائية التى تؤثر علينا جميعًا من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتى نستوردها من أوكرانيا".
وأضاف أنه لا يمكن السماح لروسيا بالسيطرة على البحر الأسود لأنه لم يعد ملكهم.
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