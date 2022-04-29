نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بنك الراجحي” الاستعلام عن المكرمة الملكية برقم الهوية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية برقم الهوية، حيث ما يزال الكثير من المواطنين ينتظرون نزول المكرمة الملكية في حساباتهم البنكية قبل اجازة البنوك الخاص بعيد الفطر المبارك، حيث تابعنا معكم موعد عودة الدوام بعد عيد الفطر، ويريد الكثير من الأشخاص أن تنزل لهم المكرمة التي تقرر صرفها منذ العديد من الأيام في حساباتهم، حتى تساعدهم على إحضار متطلبات العيد المختلفة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

المكرمة الملكية

وقد انتظر الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية نزول المكرمة الملكية طوال الشهر الماضي، حتى جاء النبأ اليقين، وصدر القرار الرسمي من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

حيث تابعنا معكم خبر أمر إيداع معونة شهر رمضان بالتفصيل، حيث تكلفت خزينة الدولة حوالي 2.2 مليار ريال سعودي وأكثر لإنفاق تلك المكرمة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين تنطبق عليهم الشروط.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

وقد تم اتخاذ قرار صرف المكرمة الملكية بيوم 24 رمضان 1443، وقد تم إرسال رسائل القبول وظهرت الدفعات في حسابات الكثير من الأشخاص في الضمان الاجتماعي، ولم تظهر لدى الكثير من الأشخاص حتى الآن، وهذا ما أثار قلق الكثيرين وخاصة مستفيدي الضمان المطور.

وقد تابعنا معكم في مقال هل المكرمة تشمل الضمان المطور النبأ اليقين بخصوص شمول المكرمة لمستفيدي الضمان المطور، فتابعوا معنا.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

وأما بالنسبة لنزول المكرمة الملكية في حسابات المستفيدين، فهي تنزل تدريجيا، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كيف تتأكدون من نزلها بحسابكم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويثير تأخر نزول المكرمة في الحسابات قلق الكثير من الأشخاص، وخاصة مع اقتراب اجازة عيد الفطر المبارك، والتي ستكون البنوك بها في اجازة حينها.

يتقدم حساب سفير الضمان الإجتماعي ونيابة عن متابعيه ، بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ، على مبادرته الكريمة لـ معونة شهر رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الإجتماعي.ً ً#الضمان_الاجتماعي

pic.twitter.com/K4X3lfGyOE — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) يتقدم حساب سفير الضمان الإجتماعي ونيابة عن متابعيه ، بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ، على مبادرته الكريمة لـ معونة شهر رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الإجتماعي.ً ً#الضمان_الاجتماعي

pic.twitter.com/K4X3lfGyOE — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 28, 2022

حيث ينتظر العديد من المستفيدين نزول المبالغ، وخاصة من سيستلمون المعونة من بنك الراجحي والذي يتعامل معه نسبة كبيرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن المكرمة الملكية برقم الهوية

ويمكنكم الاستعلام عن المكرمة الملكية برقم الهوية بكل سهولة ويسر عن طريق اتابع اخلطوات التالية عبر الموقع الرسمي: