نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاصلي ..سعر روج كيكو 103 original في السعودية عيوب ومميزات الكيكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر روج كيكو 103 الأصلي في المملكة العربية السعودية، من أشهر عمليات البحث الرائجة في الوقت الحالي هو سعر روج كيكو 103 الأصلي في المملكة العربية السعودية، وهو هاشتاغ شهير في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعالم العربي بأسره، لأن فتيات الخليج و الوطن العربي يبحثن عنه، وذلك بسبب الإهداءات قبل عيد الفطر أصبحت الهدايا والاتجاهات حيث تقوم الفتيات بتقديم الهدايا لبعضهن البعض، مثل الإكسسوارات و روج كيكو 103، ربما يكون Rogue Kiko الجديد هو أهم شيء يتم تداوله حاليًا في المتاجر لكثرة الطلب عليه.

وبسبب ارتفاع الطلب بخصوص هذا المنتج فإنه ينفذ من المتاجر ولكن يعمل أصحاب المتاجر على طلب المزيد، ولكن من ناحية أخرى سنتابع أوجه القصور التي أشارت إليها بعض الفتيات، من مزايا وعيوب للمنتج.

عيوب روج كيكو

رغم شهرة روج كيكو وسرعة بيعه في الأسواق حاليًا ،كان هناك بعض الآراء السلبية حيث كتب بعض المتابعين الذين جربه هذا المنتج روجي كيكو، وذكروا بعض العيوب في المنتج،وهي ان روج كيكو يجفف الشفاه ويقطعها وقالت انه ليس جيد على الاطلاق و كتبت واحدة اخري ان المنتج موجود لديها منذ فترة طويلة لكنه سيء جدا وجافة والأخرى كتبت انها قامت بشراءه من ايطاليا من المتجر الرسمي في ميلانو، وهو أمر سيء.

مزايا روج كيكو

من ناحية أخرى، هناك أيضًا فتيات تفاخرن بشراء هذا المنتج لأنه كان رائعًا كما وصفتهن، وقالت إحداهن أن الفتيات تنتظهر إهداء أزواجهن لهن بذلك الروجا، هناك بعض الفتيات اللواتي لا يعرفن عن المنتج حتى الآن وقد أصبح هذا أحد أكثر عمليات البحث والأخبار والإيجابيات والسلبيات شيوعًا حوله.

مع اقتراب عيد الفطر، سعت الفتيات لتقديم الهدايا لبعضهن البعض مع أحمر الشفاه هذا، بالإضافة إلى الإكسسوارات والهدايا العامة التي تم تداولها بينهما، سواء اشتراها الأقارب أو لم يتم شراؤها لأنفسهم، وانتشر السعر على الجميع وربما، وإن كان هناك هي مراجعات للمنتج، لكن البعض يقول إن العديد من المتاجر غير متوفرة.

السعر الحالي هو 80 ريالًا سعوديًا، وهو يقارب سعر عنصر أصلي في المتاجر العامة في المملكة العربية السعودية، ومع تداول المنتج في العديد من المتاجر، نستمر في تزويدك بالأخبار التي يبحث عنها الجميع.