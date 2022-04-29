نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 2022 المطور وشروط الموافقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي يعتبر من أكثر الروابط بحثًا في المملكة العربية السعودية، فقد وفرته رسميًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسعى إلى تقديم برامج متنوعة تدعم بها المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود بإرشاد رسمي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالفعل قد نجحت في تقديم الدعم إلى المواطنين، ويمكن الاطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد قبل تسجيل الطلب للتأكد من القبول، ولكن يرجى العلم أنه قد تقوم الوزارة بإغلاق باب التسجيل فينبغي المتابعة المستمرة قبل إرسال الطلب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية هو أحد أهم برامج الدعم المتطورة التي قدمتها الموارد البشرية واستفادة منها العديد من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، وعلى من يريد التسجيل في الخدمة ينبغي تسجيل الطلب من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط الضمان المطور الاجتماعي في السعودية أولًا.

ثم يليها النقر على تبويب تسجيل الدخول من أجل إنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي.

إدخال البيانات المطلوبة وعلى رأسها الاسم ورقم الهوية الوطنية.

إدراج تاريخ الميلاد وكلمة السر.

قبول الشروط والأحكام كافة.

ثم تسجيل الدخول مرة ثانية والنقر على الضمان الاجتماعي من قائمة الخدمات المتوفرة في الموقع، وأرسل الطلب ومعه أيضًا كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتحقق.

شروط القبول في الضمان الاجتماعي المطور

أما عن بعض الشروط المطلوبة من أجل القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد فهي جاءت من خلال الوزارة وتُلزم بها جميع المتقدمين ومن بينها:

المتقدم بالطلب للحصول على الدعم لا بد أن تكون حامل للجنسية السعودية فلا يحق لوافد التسجيل في أي برنامج من برامج الدعم.

كما أن النساء المطلقات والأرامل اللواتي لم يحصلن على الجنسية لكن يعولن الأبناء الحاصلين عليها يحق لهن التسجيل في الضمان المطور.

ألا يكون لدى المتقدمين من الذكور أو الإناث ثروة مالية أو أملاك وعقارات مسجلة باسمه.

يضاف إلى ذلك ضرورة معرفة قيمة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

وعند تقديم الطلب يمكن الاستعلام عن حالته من خلال الإنترنت دون الحاجة للتوجه لأي مصلحة من المصالح الحكومية التابعة للوزارة في السعودية، بل يمكن دخول موقع الموارد البشرية للتحقق من الاستحقاق.