نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع هلال شوال 1443 السبت في السعودية ومصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد استطلاع هلال شوال في السعودية أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنه تم تحديد يوم السبت 30/4/2022 للنظر إلى هلال شهر شوال، وذلك لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، وقالت المحكمة أن من يرى هلال شهر شوال سواء بالعين أو عن طريق أجهزة الرؤية الحديثة أن يتوجه إلى أقرب محكمة وتدوين مشاهدته لهلال شهر شوال، بذلك ينال الأجر والثواب، ونتابع معكم تفاصيل استطلاع هلال شوال 1443.
موعد استطلاع هلال شوال في السعودية
أعلنت الهيئة الإسلامية في المملكة العربية السعودية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال يوم السبت ويعد هذا اليوم أخر يوم في شهر رمضان المبارك وأن الهلال سوف يظهر بوضوح عقب غروب الشمس.
الان تفاصيل موعد عيد الفطر في السعودية
ومن المتوقع أن موعد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 2/5/2022 فترة عيد الفطر المبارك 3 أيام بدءاً من يوم الاثنين 2/5/2022 إلى يوم الأربعاء 4/5/2022.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022
- توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:53 صباحاً.
- حيث تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك عقب غروب الشمس بحوالي 15 دقيقة.
- بتوقيت الرياض في تمام الساعة 5:30 صباحاً.
- وفي تمام الساعة 6:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- بتوقيت جدة في تمام الساعة 6:02 صباحاً.
- في تمام الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت عرعر.
عطلة عيد الفطر 2022 السعودية للبنوك
موعد إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك من يوم 28/4/2022 إلى يوم 8/5/2022 وأعلن البنك المركزي أن هناك فترة العمل أثناء عيد الفطر المبارك في البنوك مثل بنك مكة المكرمة.
عطلة عيد الفطر 2022 للطلاب والطالبات في السعودية
أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات من يوم 21/4/2022 إلى يوم 8/5/2022.
عطلة عيد الفطر 2022 السعودية القطاع الخاص
أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لجهة القطاع الخاص من يوم 1/5/2022 إلى يوم 4/5/2022.
وأن أخر يوم عيد الفطر المبارك وانتهاء الإجازة لجهة القطاع الخاص يوم 4/5/2022.
إجازة القطاع العام بالعيد
تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهيئة القطاع العام من يوم 26/4/2022 إلى يوم 8/5/2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع هلال شوال 1443 السبت في السعودية ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.