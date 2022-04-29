نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع هلال شوال 1443 السبت في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استطلاع هلال شوال في السعودية أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنه تم تحديد يوم السبت 30/4/2022 للنظر إلى هلال شهر شوال، وذلك لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، وقالت المحكمة أن من يرى هلال شهر شوال سواء بالعين أو عن طريق أجهزة الرؤية الحديثة أن يتوجه إلى أقرب محكمة وتدوين مشاهدته لهلال شهر شوال، بذلك ينال الأجر والثواب، ونتابع معكم تفاصيل استطلاع هلال شوال 1443.

موعد استطلاع هلال شوال في السعودية

أعلنت الهيئة الإسلامية في المملكة العربية السعودية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال يوم السبت ويعد هذا اليوم أخر يوم في شهر رمضان المبارك وأن الهلال سوف يظهر بوضوح عقب غروب الشمس.

الان تفاصيل موعد عيد الفطر في السعودية

ومن المتوقع أن موعد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 2/5/2022 فترة عيد الفطر المبارك 3 أيام بدءاً من يوم الاثنين 2/5/2022 إلى يوم الأربعاء 4/5/2022.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

حيث تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك عقب غروب الشمس بحوالي 15 دقيقة.

بتوقيت الرياض في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

وفي تمام الساعة 6:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

بتوقيت جدة في تمام الساعة 6:02 صباحاً.

في تمام الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت عرعر.

عطلة عيد الفطر 2022 السعودية للبنوك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك من يوم 28/4/2022 إلى يوم 8/5/2022 وأعلن البنك المركزي أن هناك فترة العمل أثناء عيد الفطر المبارك في البنوك مثل بنك مكة المكرمة.

عطلة عيد الفطر 2022 للطلاب والطالبات في السعودية

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات من يوم 21/4/2022 إلى يوم 8/5/2022.

عطلة عيد الفطر 2022 السعودية القطاع الخاص

أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لجهة القطاع الخاص من يوم 1/5/2022 إلى يوم 4/5/2022.

وأن أخر يوم عيد الفطر المبارك وانتهاء الإجازة لجهة القطاع الخاص يوم 4/5/2022.

إجازة القطاع العام بالعيد

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهيئة القطاع العام من يوم 26/4/2022 إلى يوم 8/5/2022.