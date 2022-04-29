خطوات وشروط الحصول علي قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال سعودي

يعد قرض العمل الحر من أحد أهم وسائل التمويل ،التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين سواء كانوا رجال ،أو سيدات ،نتيجة وقفهم عن العمل بالمملكة ،فإن هذا القرض متاح للأشخاص العاطلين عن العمل ،ولكن لديهم أهداف ،ومهارات تجعلهم قادرين علس الإنتاج ،وذلك يتم من خلال ممارسة العمل الخاص بهم.

شروط الحصول علي قرض العمل الحر السعودي ١٤٤٣

قد وضعت الحكومة السعودية عدة شروط ، للحصول علي قرض العمل الحر ،يجب أن تتوافر في المتقدم ،وهذه الشروط هي :

يجب ألا يكون عمر المتقدم علي القرض يتعدي ١٨ عام وأن لا يزيد عن ٦٥ عاما.

يجب ألا يكون لدي المتقدم قرض أخر للبنك.

يجب أن يكون العائد الشهري للمتقدم ٢٠ ألف ريال سعودي.

عدم زيادة فترة سداد القرض عن ٤٠ شهرا.

يجب أن يتخطي المتقدم الفحص الائتماني.

يجب علي المتقدم تحديد العمل الخاص ،الذي يقوم به ،وأيضا إرفاق وثيقة خاصة بالعمل الحر.

طريقة التقديم علي قرض العمل الحر

أولا : زيارة نفاذ بنك التنمية الإجتماعي ،أو الدخول علي الموقع الرسمي له.

بعد ذلك الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

تقديم طلب الحصول علي قرض عمل حر.

ملئ جميع البيانات الخاصة بأهلية بالمتقدم من المنتج إلكترونيا.

يجب إدخال جميع البيانات ،والمستندات اللازمة.

يجب تحديد حجز موعد البريد.

يجب إرسال كافة البيانات والمستندات المطلوبة ،عبر البريد.

وبعد ذلك يتم دراسة الطلب المقدم ،مع معرفة توافر كافة الشروط في المتقدم ،وفي حالة عدم وجود أي مشكلة ، يتم الحصول على القرض العمل الحرب بسهولة،ويسر.

المستندات الواجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر السعودي

يجب أن تتوافر مستندات ، و أوراق لدي المتقدم للحصول علي قرض العمل الحر ،وهذه المستندات هي: