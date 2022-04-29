نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر في السعودية فلكيا وكيفية الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر في السعودية فلكيا يتم تحديده كل عام ويبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سواء وافد أو حاصل على الجنسية السعودية للبدء في تجهيزات العيد، ويقوم علماء الفلك كل عام في جميع الدول العربية بتحديد مواعيد عيد الفطر فلكيًا قبل وقت كاف من قدومه، لذا سنتعرف على متى أول أيام عيد الفطر في السعودية وأبرز المظاهر الخاصة بالاحتفال به.

موعد عيد الفطر في السعودية فلكيا

اقتربت نهاية شهر رمضان المبارك، ويليه عيد الفطر المبارك، لهذا يهتم المواطنين قبل أن يتم استطلاع هلال شوال بمعرفة ما هو أول يوم لعيد الفطر فلكيًا من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات ومن المتوقع وبناءً على الحساب الفلكي أن يكون أول يوم عيد الفطر في المملكة هو يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو 2022.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك

وهناك العديد من المظاهر التي يقوم بها المسلمين في كل عيد سواء في السعودية أو غيرها، وتبدأ أولى تلك المظاهر بصلاة عيد الفطر ومواعيدها تختلف من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، ويحرص الكثير على ارتداء الملابس الجديدة التي تبعث البهجة وخصوصًا لدى الأطفال كما تُزين الشوارع بألوان جميلة وزينة رائعة.

صلاة العيد في السعودية 2022

إلى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، لهذا ينبغي الالتزام بمواقيت كل مدينة، ولكن من المتوقع أن تكون مواعيد الصلاة من الخامسة والنصف وحتى السادسة لهذا لا بد من الانتظار لحين الإعلان عن موعد الصلاة في الرياض على سبيل المثال أو في مكة المكرمة.

متى يتم استطلاع هلال شوال 1443

أما عن الحساب المؤكد لموعد أول يوم لعيد الفطر المبارك فهو يأتي عقب استطلاع هلال شهر شوال في المدن العربية والأجنبية أيضًا، ويقوم به علماء الدين كل عام، ويتم الاحتفال به للإعلان عن العيد، أما عن توقيت تحري الهلال رسميًا في السعودية فسوف يكون يوم السبت المقبل وهو اليوم الموافق ليوم 30 من شهر أبريل الجاري، والموافق بالتاريخ الهجري ليوم 29 من شهر رمضان.