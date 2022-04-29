أوكرانيا تكشف عدد ضحايا الهجوم الروسي الصاروخي على كييف

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت صاروخين على العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الخميس، أصاب أحدهما الطوابق السفلية من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الصاروخين أصابا منطقة شيفتشينكو وسط البلاد.

وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية أن انفجارا ألحق أضرارا بمنشأة لم تذكر طبيعتها، بينما وقع الآخر في مبنى سكني قريب. وذكرت في منشور على الإنترنت أن أجزاء من الطابقين الأرضي والأول دمرتها نيران.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، إن روسيا استخدمت صواريخ في الهجوم.

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف، والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

وقال كيربي لشبكة سي.إن.إن: "ما زلنا نحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث هنا، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة".

وقد وقع الانفجاران بعد انتهاء محادثات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي ركزت على جهود إجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول، الذي تحاصره روسيا في جنوب البلاد.