ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات التسجيل به

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عمر شويل - جدة نعرض لكم الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل به، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور، الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بهدف دعم ومساعدة الأسر التي تنطبق عليهم الشروط على توفير حياة كريمة لهم، وذلك ضمن رؤية المملكة التي تم إعلانها من أجل الاهتمام بالمواطنين من محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط، وذلك لتوفير الحياة الكريمة لهم.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

ومنذ أن تم الإعلان عن توفير ذلك المعاش وقام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن طريقة الاستفادة منه، حيث اشترطت وزارة الموارد البشرية عدة اشتراطات يجب توافرها في المتقدم لطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن يكون المتقدم للطلب يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.

أن يقل دخل المتقدم بالطلب عن قيمة الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي أو 550 ريال سعودي لكل فرد من أسرته.

أن لا يمتلك أصول ذات قيمة.

أن لا يكون مقيمََا في أي من مراكز الإيواء التي ترعاها الحكومة.

ويستثني من شرط الإقامة الدائمة في المملكة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، المرأة الأرملة والمرأة المطلقة الغير حاملين للجنسية السعودية ولكن لهم أبناء سعوديين، أبناء المرأة المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي، ذوي الإعاقات والأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور على موقعها الإلكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية

انقر فوق تسجيل جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة ( رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

ادخل رمز التحقق.

أرفع المستندات المطلوبة إلكترونيََا على الموقع، ثم اضغط على إرسال.

كما يجب إرفاق بعض الأوراق ضمن طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي كالآتي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إرفاق ما يثبت الدخل الشهري للمتقدم.

يجب تقديم وثيقة الطلاق للمطلقة، وشهادة وفاة الزوج للأرملة.

هدف الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويهدف الضمان الاجتماعي المطور الذي أطلقته الحكومة السعودية على دعم الفئات الأشد حاجة وتزويدهم بالدعم المالي الذي يساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه على أعلى كفاءة وذلك بدراسة البرامج المماثلة في العديد من الدول الأخرى، كما يهدف النظام أيضا إلى توفير كافة الإمكانيات التي تجعل من الأشخاص والأسر إلى منتجين من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتوفير العمل المناسب لهم.