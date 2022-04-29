نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” الزكاة عن طريق احسان www.ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم الزكاة عن طريق احسان، حيث ما يزال البحث مستمرا في جميع أنحاء المملكة من قبل المهتمين والمهتمات بالتبرع إلكترونيا بمنصة احسان عن الطريقة الصحيحة لدفع الزكاة بدون حدوث أي أخطاء عبر المنصة، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التبرع بزكاتك عبر منصة احسان بكل سهولة، كما وسنعرفكم على المنصة في حالة اذا كنت أول مرة تسمع عنها، وما حكم التبرع بالزكاة والصدقات من خلالها حسب ما جاء من شيوخنا الأفاضل، فتابعوا معنا أخواني المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

ما هي منصة احسان

ويوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون بخصوص منصة احسان، وهم قليل، ولكن سنعرفكم عليها باختصار، فهي عبارة عن منصة إلكترونيا تقوم بإيصال تبرعات فاعلي الخير إلى الجمعيات الخيرية، والتي بدورها توزعها على المحتاجين المسجلين لديها.

وتنال منصة احسان ثقة كبيرة من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، وخاصة أن المنصة تخضع لإشراف جهات متخصصة في الدولة للتأكد من وصول التبرعات لمستحقيها، حيث اننا نثق دوما ودائما في قيادتنا الحكيمة.

الحملة الوطنية للعمل الخيري

وقد قام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري هذا العام، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المواطنين وفاعلي الخير للتبرع بمنصة احسان.

حيث تبرع الملك سلمان حفظه لله للمنصة هذا العام بمبلغ 20 مليون ريال من ماله الخاص.

كما وتبرع ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال للمنصة.

حكم اخراج الزكاة عبر منصة احسان

وقد جاء العديد من العلماء والمشايخ يفتون في أمر اخراج التبرعات عبر منصة احسان، وجميعهم اتفقوا على عدة نقاط:

المنصة تعمل على إيصال التبرعات للجمعيات المختصة.

المنصة تساعد بشكل كبير الأشخاص الذين لا يعلمون أشخاص مسستحقين ليوصلوا لهم الزكاة بأنفسهم.

لذا فإن اخراج الزكاة عبر المنصة أمر جائز لإن فيه المصلحة العامة.

الزكاة عن طريق احسان

ويمكنكم اخراج زكاة الفطر بكل سهولة ويسر عبر منصة احسان بالطريقة الرسمية الصحيحة الموضحة التالية: