بايدن يطلب من الكونجرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي. وقال بايدن فى البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا فى كفاحها من أجل الحرية... تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا".

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