وقال جوتيريش، فى مؤتمر صحفى عقده إلى جانب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف، إن الأمم المتحدة تواصل سعيها من أجل وقف كامل لإطلاق النار، مضيفا أن المساعدات الغذائية التى قدمتها الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى أكثر من مليونى أوكرانى.
ووصف جوتيريش، الوضع فى مدينة "ماريوبول" الساحلية الجنوبية المحاصرة ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى فتح ممرات للإجلاء فى مدينة "ماريوبول" الأوكرانية"، قائلا "اليوم سكان ماريوبول فى حاجة ماسة لمثل هذا النهج".
وأوضح أن آلاف المدنيين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، مضيفا أن العديد من كبار السن يحتاجون إلى رعاية طبية أو لديهم قدرة محدودة على الحركة ويحتاجون إلى طريق للهروب من نهاية العالم.
وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل فى بذل كل ما فى وسعه لمنع وإنهاء هذه الحرب، معتبرا هذا مصدر لخيبة أمل كبيرة وإحباط وغضب، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن رجال ونساء الأمم المتحدة استمروا فى العمل بشكل يومى من أجل شعب أوكرانيا جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأوكرانية الشجاعة.
وفى رسالة إلى الشعب الأوكرانى، قال جوتيريش إنه يريدهم أن يعرفوا أن العالم يراهم ويسمعهم، مؤكدا أنه على علم بأن كلمات التضامن ليست كافية وأنه يتواجد فى أوكرانيا حاليا للتركيز على الاحتياجات على الأرض وتوسيع نطاق العمليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: الحرب الروسية انتهكت الأراضى الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.