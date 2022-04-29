جوتيريش: الحرب الروسية انتهكت الأراضى الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس مجددا أن الحرب الروسية، تعد انتهاكا لكل من الأراضى الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارته الحالية لكييف.





وقال جوتيريش، فى مؤتمر صحفى عقده إلى جانب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف، إن الأمم المتحدة تواصل سعيها من أجل وقف كامل لإطلاق النار، مضيفا أن المساعدات الغذائية التى قدمتها الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى أكثر من مليونى أوكرانى.

ووصف جوتيريش، الوضع فى مدينة "ماريوبول" الساحلية الجنوبية المحاصرة ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى فتح ممرات للإجلاء فى مدينة "ماريوبول" الأوكرانية"، قائلا "اليوم سكان ماريوبول فى حاجة ماسة لمثل هذا النهج".

وأوضح أن آلاف المدنيين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، مضيفا أن العديد من كبار السن يحتاجون إلى رعاية طبية أو لديهم قدرة محدودة على الحركة ويحتاجون إلى طريق للهروب من نهاية العالم.

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل فى بذل كل ما فى وسعه لمنع وإنهاء هذه الحرب، معتبرا هذا مصدر لخيبة أمل كبيرة وإحباط وغضب، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن رجال ونساء الأمم المتحدة استمروا فى العمل بشكل يومى من أجل شعب أوكرانيا جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأوكرانية الشجاعة.

وفى رسالة إلى الشعب الأوكرانى، قال جوتيريش إنه يريدهم أن يعرفوا أن العالم يراهم ويسمعهم، مؤكدا أنه على علم بأن كلمات التضامن ليست كافية وأنه يتواجد فى أوكرانيا حاليا للتركيز على الاحتياجات على الأرض وتوسيع نطاق العمليات.