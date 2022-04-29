أقوي كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير في ساعتين فقط

تستخدم الكثير من الفتيات بعض المواد التي تعمل على فرد الشعر في المراكز التجميلية التي يقومون بعلمها بأغلى الأسعار مثل الكيرياتين وبعض المواد الأخرى، حيث تعتبر هذه المستحضرات تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الفعالة التي تعمل على تلف الشعر بشكل كبير بالإضافة إلى أنها بأسعار مرتفعة جدا ولا يوجد هناك طريقة أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي وجذاب وفي أسرع وقت ممكن، وتستخدم الكثير من الفتيات بعض الوصفات الطبيعية مثل الزيوت الطبيعية وتعتبر هذه الزيوت لا تعطي نتيجة في أسرع وقت، ولكن تبحث العديد من السيدات عن بعض الوصفات اللازمة لعمل الكيرياتين الطبيعي في المنزل.

مكونات عمل كيراتين لفرد الشعر

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب من المايونيز.

كوب واحد من المياة الغازية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر