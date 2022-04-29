نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير في ساعتين فقط في المقال التالي
تستخدم الكثير من الفتيات بعض المواد التي تعمل على فرد الشعر في المراكز التجميلية التي يقومون بعلمها بأغلى الأسعار مثل الكيرياتين وبعض المواد الأخرى، حيث تعتبر هذه المستحضرات تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الفعالة التي تعمل على تلف الشعر بشكل كبير بالإضافة إلى أنها بأسعار مرتفعة جدا ولا يوجد هناك طريقة أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي وجذاب وفي أسرع وقت ممكن، وتستخدم الكثير من الفتيات بعض الوصفات الطبيعية مثل الزيوت الطبيعية وتعتبر هذه الزيوت لا تعطي نتيجة في أسرع وقت، ولكن تبحث العديد من السيدات عن بعض الوصفات اللازمة لعمل الكيرياتين الطبيعي في المنزل.
مكونات عمل كيراتين لفرد الشعر
- ثلاث حبات من البيض.
- نصف كوب من المايونيز.
- كوب واحد من المياة الغازية.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل الكيراتين لفرد الشعر
- قومي أولا بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا حتى تتمكني من تفكيك البصيلات من بعضها.
- أحضري بعد ذلك طبق كبير وضعي به ثلاث حبات من البيض وقومي بخفقه جيدا.
- بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة نصف كوب من المايونيز وأخلطي المايونيز مع البيض جيدا حتى يصبح مخلوط كريمي.
- بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بالتقليب مرة أخرى حتى تتجانس تماما.
- ثم قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على شعرك وفي جميع بصيلات الشعر حتى تدخل في كل فروة الرأس تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من المياة الغازية على شعرك حتى تختلط مع الوصفة السحرية التي قومنا بوضعها على شعرك وأتركي هذا الكيرياتين على شعرك لمدة ساعتين وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك.
- عليكي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك ثم جففيه وقومي بإستخدام الكيرياتين مرة واحدة في كل إسبوع حتى تحصلين على نتيجة مبهرة وخلال خمسة عشر يوم فقط تظهر النتائج التي تحلمين بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير في ساعتين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.