موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الدول العربية وما هي طريقة الصلاة

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر المبارك هي أحد أهم الموضوعات التي تتصدر البحث في هذه الأيام علي مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت العالمية. حيث يهل علينا وعلي الأمة الإسلامية جميعاً في كافة أنحاء العالم أحد أهم المناسبات الدينية التي تقام فيها الشعائر العديدة ومنها صلة الأرحام وتبادل الزيارات بين الأهل والأحباب. وتعد صلاة العيد هي أحد أهم هذه الشعائر التي يقوم بها المسلمون خلال العيد. فبعد تعب ومشقة أعمال التقرب إلي الله خلال شهر رمضان الكريم من صلاة وصيام وزكاة وقيام الليل يكون عيد الفطر المبارك هو أحد أهم المكافآت التي يجازي بها الله عباده المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم “للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه” صدق رسول الله ثلي الله عليه وسلم. وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022
ستقوم دور الإفتاء بكافة الدول العربية باستطلاع هلال شهر ذو القعدة يوم السبت الموافق 30 / 4 / 2022 فمن الممكن أن يكون يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان علي أن يكون أول أيام العيد هو يوم الأحد, وأيضاً يمكن أن يكون يوم الأحد 1/5/2022 هو المتمم لشهر رمضان ويكون يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقد تحدد موعد صلاة عيد الفطر لعام 2022 فلكياً ليكون يوم الإثنين المقبل الموافق 1/5/2022 إن شاء الله. وقد تم إيضاح أنه سيكون في التوقيت التالي:
- المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5.53 ص مع مراعاة فروق التوقيت في كافة أنحاء المملكة.
- جمهورية مصر العربية في تمام الساعة 5.36 ص.
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- الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5.43 ص.
- الكويت في تمام الساعة 5.04 ص.
- سلطنة عمان في تمام الساعة 5.45 ص.
- الجزائر في تمام الساعة 5.43 ص.
- المغرب في تمام الساعة 5.35 ص.
- العراق في تمام الساعة 5.42 ص.
- لبنان في تمام الساعة 5.42 ص.
كما وجب التنويه إلي أن التوقيتات المشار إليها بعاليه هي طبقاً للتوقيتات المحلية للدول كل فيما يخصه, مع مراعاة فروق التوقيتات لإقامة الشعائر داخل الدولة الواحدة.
مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك
يعبر المسلمون عن مدي فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك عن طريق تعليق الزينة والبالونات وأداء صلاة صلاة العيد وسط الأهل والأحباب مع ارتداء الملابس الجديدة, وتوزيع النقود (العيدية) وسط حالة من البهجة والسرور.
كيفية أداء صلاة هيد الفطر المبارك
صلاة العيد تكون ركعتان جهريتان, في الركعة الأولي سبعة تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام, ثم قراءة الفاتحة وقصار السور, بعدها الركعة الثانية تكون خمسة تكبيرات وبعدها قراءة الفاتحة وقصار السور ثم خطبة قصيرة.
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