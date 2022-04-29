نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى دوام الموظفين بعد العيد في السعودية 2022 “للقطاع العام والخاص، والبنوك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن دوام المـوظفين بالقطاعات العامة يكن مختلف عن الدوام للموظـفين داخل القطاعات الخاصة بالسعودية، وهذا طبقاً لقانون العمل الذي يعمل على تنظيم الإجازات في القطاعات الخاصة واللائحة للقطاعات العامة، ولذلك فهم يتساءلون عن متى ابتداء دوام الـموظفين بعد أن ينتهي العيد، هذا الأمر يشغل بال كثيراً مع اقتراب إتيان عيد الفطر، فلم يتبقى عليه سوى أيام ويأتي العيد، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال توضح لكم متى دوام الموظفين بعد العيد في السعودية 2022.

متى دوام الموظفين بعد العيد في السعودية 2022

حددت وزارة الموارد المواعيد الخاصة بعودة الـدوام للـموظفين القطاعات الخاصة والعامة بالسعودية، بعد أن تنتهي اجازة عيد الفطر وإليكم المواعيد وهي كالآتي:

بداية دوام القطاعات الحكومية بعد انتهاء إجازة العيد

إن دوام موظفين القطاعات الحكومية بالمملكة السعودية يبدا بعد انتهاء عيد الفطر سبعة شوال الموافق 8 من شهر مايو طبقاً للوائح وزارة الموارد التابعة للخدمة المدنية، وتمتد إجازتهم حوالي 10 أيام أو أكثر.

ابتداء دوام القطاعات الخاصة بعد انتهاء العيد

إن ابتداء دوام القطاعات الخاصة بعد أن تنتهي إجازة العيد، وسيكون 5 مايو الموافق 4 شوال وهذا طبقاً للمعلن من وزارة الموارد بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل، وللوائح الخاصة بنظام العمل، وإجازة الخاص عبارة عن أربعة أيام فقط تكن بدايتها 30 رمضان.

ابتداء الدوام لقطاع البنوك بعد انتهاء عيد الفطر

إن البنك المركزي قد أعلن عن ابتداء الدوام للبنوك ومراكز الحوالات التي تتبعها بعد أن تنتهي إجازة العيد التي تصادف سبعة شوال الموافق 8 مايو، بعد انتهاء العطلة التي مدتها 10 أيام على وجه التقريب، وهناك فروعاً للبنوك ستظل مفتوحة لا تسرى عليه من إجازة والمحددة من قبل المركز البنك المركزي، تلك التي تتواجد في مكة المكرمة وبالمدينة المنورة بجميع المناطق الحدودية وكافة المناطق العالية بالسكان.

عطلة عيد الفطر

اقترب عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير، وبالطبع الجميع يحصل على إجازة لكي يحتفلوا بهذا العيد مع أهلهم وأحبابهم وذويهم، ولذلك فالمملكة السعودية تجعل الجميع في إجازة سواء كانوا طلاباً أو حتى موظفين.

وتختلف عدد أيام الإجازات وفقاً لكل قطاع والشيء المتفق عليه بأنها للموظفين تكون مدفوع بالأجر أي لا تخصم من راتبهم لكي يتمكنوا من الاستمتاع بأوقات العيد وفقاً لما يريدون، والمفترض أن يكون عيد الفطر الثاني من شهر مايو، ولكن هذا الأمر يكون وفقاً لرؤية الهلال التي ستتم 30 من شهر أبريل الموافق 29 رمضان.