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عمر شويل - جدة كيفية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة أو الجواز، يمكن لمجلس الضمان الصحي الاستفسار عن التأمين ولكن قبل ذلك ماذا يعني مجلس الضمان الصحي التعاوني؟ حكومة المملكة العربية السعودية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المنشأة بموجب المادة 4 من المرسوم رقم (71) والتي تنص على إنشاء هيئة التأمين الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني وهي مؤسسة.

تم تصميم هذا المجلس لتوفير وتنظيم الرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، ويرأس المجلس معالي وزير الصحة وأعضاء العديد من الوزارات الحكومية في الدولة.

كيفية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة أو الجواز

ستقدم المملكة أيضًا خدمات للمطالبة بتأمين إقامة المملكة المتميزة من خلال موقع مجلس التأمين الصحي، مما يسمح للمواطنين أو السائحين بالوصول إلى معلومات البيانات والحصول عليها في إجراء بسيط ومباشر، يمكنك الاتصال بمكتب العمل عن طريق الهاتف المحمول باستخدام الرقم المجاني لمكتب العمل، لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات:

أولاً، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمجلس التأمين الصحي.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الإلكترونية.

ثالثًا، اختر واحدًا منهم للتعرف على التأمين على المنزل المميز.

رابعًا، اختر طريقة التقديم بغض النظر عن رقم محل إقامتك أو رقم جواز السفر.

خامساً: كتابة رقم التسجيل أو جواز السفر.

سادساً، اكتب رمز التأكيد في المكان المخصص لتأكيد الاتصال مع الشخص.

سابعا، انقر فوق بحث.

ثامنا، سيتم عرض بيانات التأمين في المكان المحدد.

من خلال القيام بذلك، سيتعلم القراء كيفية معرفة فعالية التأمين الصحي عن طريق رقم الإقامة والتأمين الصحي برقم الإقامة عبر الإنترنت والموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي، يمكن للقراء أيضًا طلب معلومات عن العمال الأجانب إلكترونيًا.

الاستعلام عن تأمين العمرة

يمكن لزوار المملكة أيضًا الحصول على تأمين العمرة وطلبه إلكترونيًا من موقع مجلس التأمين الصحي، كما طورت المملكة خدمة معلومات إلكترونية تسهل على المواطنين أو المقيمين الوصول إلى البيانات: